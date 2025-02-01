Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kapalı alanlara giremiyor ve kendinizi baskı altında mı hissediyorsunuz? Bu yöntemler klostrofobinize karşı rahatlatıcı olabilir!

        Klostrofobi nedir? Klostrofobi belirtileri nelerdir?

        Bazı kişiler kapalı alanlara girdiklerinde içten içe baskı ve şiddetli nefes darlığı gibi sorunlarla karşılaşabilir. Kapalı alanda kalma korkusu gibi durumlarla başa çıkmak için kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemler, klostrofobi semptomlarını hafifleterek kişilerin günlük yaşamlarını daha konforlu hale getirmelerine yardımcı olabilir. İşte o yöntemler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 15:30 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Klostrofobi korkusu nasıl yenilebilir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Klostrofobi, pek çok kişinin yaşadığı kapalı alan korkusu olarak bilinir. Genellikle asansör gibi kapalı ve dar yerlerde kişileri daha çok etkileyen baskılayıcı bir durumdur.

        KLOSTROFOBİ (KAPALI ALAN FOBİSİ) NEDİR?

        Kapalı alan korkusu, kısaca kişinin kendi imkânlarıyla çıkamayacağı kadar kapalı ve dar bir alanda kalma korkusudur. Kişi, bu alanda kalarak ne yaparsa yapsın dışarı çıkamayacağını düşünür. Bu durumdaki kişiler yoğun kaygı ve endişe yaşarlar. Klostrofobisi bulunan kişiler, bazı durumlarda kontrolü kaybederek tamamen kaygı odaklı hale gelebilirler.

        KLOSTROFOBİ NEDEN OLUR?

        1. ÇOCUKLUK TRAVMALARI

        Çocukluk ya da ergenlik döneminde yaşanan travmatik bir olay klostrofobi gelişimine neden olabilir. Asansör gibi dar bir yerde sıkışıp kalmak, kapalı bir odada kilitli kalmak bu duruma örnek verilebilir.

        REKLAM

        2. ÖĞRENİLMİŞ KORKULAR

        Çocukluk döneminde ebeveynlerin kapalı ve kalabalık ortamlardan korkması durumunda çocuk da benzer korkular geliştirebilir.

        3. GENETİK FAKTÖRLER

        GPM6A genindeki mutasyonlar klostrofobiye sebep olabilir. Özellikle ebeveynlerinde kapalı alan korkusu olan kişilerin bu hastalığa sahip olma oranı oldukça yüksektir.

        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Unutkanlığın psikolojik sebeplerine dikkat!
        Unutkanlığın psikolojik sebeplerine dikkat!

        4. BEYİNDEKİ KİMYASAL DEĞİŞİMLER

        Beynin temporal lobunda yer alan amigdala, çevresel tehlikelere karşı tepki vermemize yardımcı olur. Bu bölge klostrofobik kişilerde aşırı aktifleşerek kapalı alanlarda yoğun korku ve endişe hissetmesine yol açabilir.

        KLOSTROFOBİYİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

        Kapalı alanda kalma korkusu, kişinin dar ve çıkmak istediği her an hemen çıkamayacağı alanlara girmesi sonucu tetiklenebilir.

        REKLAM

        Klostrofobiyi ne tetikler?

        - Yeraltı tüneli,

        - Asansör,

        - Dar ve küçük arabalar,

        - Sualtı mağaraları ve mağaralar,

        - Metro, tren, minibüs ve otobüs gibi toplu ulaşım araçları,

        - Umumi tuvaletler,

        - Bodrum katlar ve mahzenler,

        - Penceresiz odalar,

        - Döner kapılar,

        - Yer altı şehirleri,

        - MR Cihazı,

        - Tüneller klostrofobiyi tetikleyen faktörler arasında yer alır.

        Küçük ve dar alanlar kişide sanki tabuta girmiş etkisi yaratabilir. Yeraltı metro araçları, kişinin su altında kalıp yeryüzüne çıkamayacağı hissine kapılmasına yol açabilir. Karanlık odalar, sanki bir yere hapsolmuş ve dışarı çıkamayacakmış hissi yaratabilir. Bu nedenle klostrofobisi olan kişiler bu ortamlara kolay kolay giremezler. Girmek zorunda kalsalar bile yoğun bir stres ve kaygı yaşarlar.

        KLOSTROFOBİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

        Klostrofobiyi teşhis etmek için çeşitli yöntemler kullanılır. Uzman terapistler en doğru şekilde teşhis koyabilmek için şu adımları takip edebilir:

        REKLAM

        - Semptom ve öykü değerlendirmesi: Kapalı alanda kalma korkusu olan kişilere geçmişte benzer durumlarla karşılaşıp karşılaşmadığına dair sorular sorulabilir.

        - Fiziksel ve ruhsal değerlendirme: Semptomları değerlendirmek için fiziksel muayene ve ruhsal değerlendirme yapılabilir.

        - DSM-5 Tanı Kriterlerine göre değerlendirme: Kişi DSM-5 tanı kriterlerini taşıyorsa klostrofobi tanısı konulabilir.

        KLOSTROFOBİDEN KURTULMANIZI VE RAHATLAMANIZI SAĞLAYACAK ÖNERİLER

        - Derin nefes egzersizleri klostrofobik duygularınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir.

        - Meditasyon, yoga ve progresif kas gevşetme teknikleri zihni sakinleştirmeye ve bedenin gevşemesine yardımcı olabilir.

        - Diyet yapmak ve düzenli uyku uyumak vücuttaki gerilimi azaltarak panik atak riskini azaltabilir.

        - Klostrofobik durumlarda rahatlatıcı bir yer hayal etmek anksiyeteyi azaltabilir.

        - Rahatlatıcı müzikler dinlemek de gevşemenize yardımcı olabilir.

        - Sağlıklı yaşam tarzına sahip olmak panik atakları önlemenize yardımcı olabilir.

        KLOSTROFOBİ (KAPALI ALAN FOBİSİ) NASIL TEDAVİ EDİLİR?

        “Kapalı alan korkusu nasıl geçer?” sorusuna cevap arıyor olabilirsiniz. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen kapalı alan fobisi için çeşitli tedavi yöntemleri vardır. Uygun bir tedavi yöntemiyle kapalı alan fobisiyle başa çıkmak mümkündür. Kapalı alan korkusu tedavi yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

        - Maruz kalma tedavisi: Bu tedavi yönteminde kişi kademeli bir şekilde klostrofobik durumlara maruz bırakılır. Kişi zamanla klostrofobik tepkilerini kontrol etmeyi öğrenebilir.

        - Bilişsel davranışçı terapi: Uzman bir terapist korkunuzu harekete geçiren düşünceleri açığa çıkararak bunlarla başa çıkmanız stratejiler geliştirmenize yardımcı olur.

        - Sanal gerçeklik (VR): Bu tedavi yöntemi maruz bırakma terapisine alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir. Asansör ve MRI gibi dar alanlar sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla simüle edilir. Bu sayede kişi korkularıyla yüzleşme fırsatı bulabilir. Uzmanlar tarafından kontrol edildiği için son derece güvenli ve başarılı bir tedavi yöntemidir.

        - Tıbbi tedavi: Klostrofobi semptomlarını azaltmak için antidepresan veya anksiyolitik ilaç tedavisi verilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İzmir tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor"
        "İzmir tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor"
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Habertürk Anasayfa