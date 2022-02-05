'ÜLKEMİN GÜZELLİKLERİNİ ÖNE ÇIKARDIĞIM İÇİN MUTLUYUM'

Tekin, manzara fotoğrafçılığı dalında Türkiye'nin adını duyurduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu benim için çok büyük bir gurur oldu. Ülkemin fotoğrafları ile katılmak benim için daha büyük bir gurur oldu. Dünyanın dört bir yanından hem tebrik mesajları hem de 'Türkiye'nin bu kadar güzel doğası var mıydı' diye gurur verici mesajlar alıyorum.