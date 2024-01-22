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        Haberler Yaşam Kapadokya'nın manzarasına kar güzelliği eklendi

        Kapadokya'nın manzarasına kar güzelliği eklendi

        Nevşehir'de dün gece etkili olan kar yağışının ardından turizm merkezi Kapadokya'daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:11 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:11
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          Uçhisar beldesindeki Güvercinlik Vadisi yamaçlarına tur otobüsleriyle gelen turistler, güvercin ve serçelere yem bıraktı.

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          Turistler, kar yağışının ardından ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirdi.

           

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          Turist rehberlerinden Ömer Haşimoğlu, Kapadokya'nın kar altında masalsı görünüme kavuştuğunu belirterek, "Daha çok Endonezyalı misafirleri gezdiriyorum. Ülkelerinde kış mevsimi olmadığı için karlı Kapadokya onlar için biçilmiş kaftan gibi. Kendilerini rüyanın içinde gibi hissediyorlar, çok mutlular" dedi.

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          Endonezyalı turist Gunawan Surbakti ise katılmayı çok istediği balon turunun ertelenmesinin ardından bölgede gezinti yaptıklarını ifade ederek, "Kapadokya'yı çok sevdim. Kar farklı bir görsellik katıyor ve burası harika bir yer" diye konuştu.

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          Turistlerden Mohtar Mahmod da Türkiye gezilerine İstanbul'un ardından Kapadokya ile devam ettiklerini, kar yağışıyla karşılaşmanın kendileri için sürpriz olduğunu dile getirdi.

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          Öte yandan, zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turlarının ertelendiği Kapadokya'da, turistler arazi araçlarıyla vadileri gezdi.

           

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