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        Haberler Yaşam Kapadokya'daki Güvercinlik Vadisi geceleri de ziyarete açık olacak

        Kapadokya'daki Güvercinlik Vadisi geceleri de ziyarete açık olacak

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uçhisar'dan Göreme'ye uzanan Güvercinlik Vadisi'nin geceleri de ziyarete açık olacağını belirtti. Ersoy, "Cumhuriyetimizin ışığı ile gece müzeciliği uygulamamız kapsamında aydınlattığımız, efsanelere konu olan bu eşsiz güzelliğin görkemi hiç kararmaksızın hep parlayacak" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:48 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:49
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        Geceleri de ziyarete açık olacak
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uçhisar'dan Göreme'ye uzanan Güvercinlik Vadisi'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle geceleri de misafirlerini ağırlayacağını duyurdu.

        Ersoy, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılında Kapadokya'nın ihtişamını zamansızlaştırıyoruz..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

        "Uçhisar'dan Göreme'ye uzanan Güvercinlik Vadisi, tarihi ve doğal güzellikleriyle artık geceleri de misafirlerini ağırlayacak. Cumhuriyetimizin ışığı ile gece müzeciliği uygulamamız kapsamında aydınlattığımız, efsanelere konu olan bu eşsiz güzelliğin görkemi hiç kararmaksızın hep parlayacak."

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        #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        #Nevşehir
        #Uçhisar
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