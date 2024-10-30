Kapadokya'daki Güvercinlik Vadisi geceleri de ziyarete açık olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uçhisar'dan Göreme'ye uzanan Güvercinlik Vadisi'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle geceleri de misafirlerini ağırlayacağını duyurdu.

Cumhuriyetimizin 101'inci yılında Kapadokya'nın ihtişamını zamansızlaştırıyoruz... 💫



Uçhisar’dan Göreme’ye uzanan "Güvercinlik Vadisi" tarihî ve doğal güzellikleriyle artık geceleri de misafirlerini ağırlayacak.



Cumhuriyetimizin ışığı ile gece müzeciliği uygulamamız kapsamında… pic.twitter.com/gGaciRN8bD — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) October 30, 2024

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Ersoy, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılında Kapadokya'nın ihtişamını zamansızlaştırıyoruz..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Uçhisar'dan Göreme'ye uzanan Güvercinlik Vadisi, tarihi ve doğal güzellikleriyle artık geceleri de misafirlerini ağırlayacak. Cumhuriyetimizin ışığı ile gece müzeciliği uygulamamız kapsamında aydınlattığımız, efsanelere konu olan bu eşsiz güzelliğin görkemi hiç kararmaksızın hep parlayacak."