10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Ürgüp'te doğal kayalık alanda faaliyet gösteren 72 odalı otele ait asansör, 2012 yılında Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan izinle 2 yıl önce yaptırıldı. Yunak Mahallesi'ndeki otelde kalan müşterilerin, doğal kayalığın üzerine çıkıp Kapadokya'yı seyretmesi için yaptırılan asansör, sosyal medyaya görüntülerinin yayınlanması üzerine geçen günlerde büyük tepki çekmişti.
DHA'nın haberine göre doğal kayalık üzerine kulübe şeklinde inşa ettirilen asansör, eleştirilerin ortasında kalınca otel yönetimi de değiştirilmesi için kolları sıvadı. Otel yönetimi, asansörü bulunduğu yerden kaldırdı. Asansörü kaldırdıklarını belirten Özsoy, "Daha önce haber konusu olmuş olan bu asansör projesi koruma kurulundan onaylı bir projeydi. Bunu daha önceki röportajımızda söylemiştik. Bu projeyi satın aldığımız zaman zaten onaylanmış ruhsatlı bir projeydi. Fakat bitirdikten sonra bizde zaten bunun doğaya uygun olmadığını fark ettik ve bunu kaldırmak içinde dosyamızı vermiştik. 6 aydır süreçte bekliyordu. Bu olayın son dönemlerde gündeme düşmesiyle beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde zaten asansörü kaldırmak istiyorduk. Asansörün kaldırılması için gerekli çalışmaları yaptık. Oradaki balkon da kalkacak ve doğaya uygun bir şekilde kendi şeklini bulacak" dedi.
Yaşadıkları olay sonrası bölgeye artık yatırım yapmayacaklarını kaydeden Özsoy, "Kararımızda herhangi bir değişiklik yok. Daha öncede bahsettiğim gibi Ürgüp'te 450 odalı bir otel inşa edecektik. Yaklaşık 250 kişi çalışacaktı. İstihdam sağlayacaktık ama bu prosedürler bizi yorduğu için bunları yapmaktan vazgeçtik. Kesinlikle biz Kapadokya'ya bundan sonra yatırım yapmayacağız" diye konuştu.
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