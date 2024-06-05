AA'da yer alan habere göre de Kapadokya Alan Başkanlığı'nın, bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla izinsiz ve kaçak yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarına devam edeceği belirtildi.