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Kanye West sosyal medyada alay konusu oldu! - Magazin haberleri

Kanye West sosyal medyada alay konusu oldu!

Reality show yıldızı Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan rapçi Kanye West, yeni albümüne konsantre olabilmek için penceresiz bir odada hapishane hayatı yaşadı. Kaldığı yeri takipçileriyle de paylaşan West'e, bazı sosyal medya kullanıcıları, "Kanye, bir üniversite yurdunda tüm zamanların en çok beklenen albümlerinden birini yapıyor." diyerek, ünlü rapçiyi ti'ye aldı

29.07.2021 - 11:40 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Amerikalı rapçi Kanye West, iş hayatına konsantre olabilmenin ilginç bir yolunu buldu. West, yeni çıkardığı 10. stüdyo albümü Donda için kendini bir odaya kapattı.

  • HAPİSHANE HAYATI YAŞADI

    44 yaşındaki rapçi, albüm çalışmalarını tamamlayana kadar Atlanta'daki Mercedes Benz Stadyumu’nun içinde; televizyon, gardırop ve tek kişilik yatağın bulunduğu penceresiz bir odada hapishane hayatı yaşadı.

    Kanye West, kaldığı yerin fotoğrafını da Instagram hesabından yayınladı.

  • BAZI TAKİPÇİLERİ Tİ'YE ALDI

    Ancak West'in paylaşımı alay konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumu ti'ye aldı. Ünlü rapçinin bir takipçisi, "Kanye, bir üniversite yurdunda tüm zamanların en çok beklenen albümlerinden birini yapıyor." derken, bir başkası da, "Bu, boşanmış her babanın bir hafta içinde sahip olacağı yeni dairesi." şeklinde yorum yaptı.

  • "EN İYİ ALBÜM" BEKLENTİSİ

    Bazı sosyal medya kullanıcıları da Kanye West'in Donda albümünün, şarkıcının şimdiye kadar ki en iyi işlerinden biri olabileceğinin sinyalini verdiğini ileri sürdü.

  • ALBÜME ANNESİNİN ADINI VERDİ

    Donda, Kanye West'in 2007 yılında kaybettiği annesinin adı. Albüm, 2019’da Jesus Is King'i yayınlayan West'in iki yıllık aradan sonra çıkaracağı ilk çalışması olma özelliği de taşıyor.

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