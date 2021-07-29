"ORTAK NOKTAMIZ YOK"

Yaşananlardan sonra Kim Kardashian, 14 yıl sonra final yapan reality şovunda ayrılıkla ilgili konuşmuştu. Kardashian, "Kanye ile ortak bir noktamız olmadığını anladığım için ayrılmak istedim. Terapiste gidince bu evlilikte mutsuz olduğumu fark ettim." demişti.

Ünlü yıldız ayrıca, hayalindeki erkek hakkında "Peşinden sürükleneceğim birini değil her şeyi birlikte çözebileceğimiz birini istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.