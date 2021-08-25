Kanye West adını değiştiriyor

ALBÜM TANITIMLARINI SÜRÜYOR

2019’da Jesus Is King adıyla albüm çıkaran West, iki yılın ardından merakla beklenen Donda albümü için tanıtımlarını sürdürüyor. Temmuz ayında çıkacağı açıklanan albümün tarihi 6 Ağustos’a ertelenmiş, ancak bu tarihte de çıkmamıştı. Ünlü şarkıcı, yeni albümü için üst üste lansmanlar yapmaya devam ediyor.



Dört çocuğunun annesi Kim Kardashian’la boşanma aşamasında olan West, albüm etkinliklerine eski eşini de davet ediyor. Şubat ayında bu yana mahkemelik olan ikili, albüm tanıtımlarında bir araya geldi.