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Kanye West adını değiştiriyor - Magazin haberleri

Kanye West adını değiştiriyor

Tam adı Kanye Omari West olan, ancak Kanye West olarak tanınan ünlü şarkıcı, kendisine seçtiği yeni adı mahkemeden onaylatmak için başvuru yaptı

25.08.2021 - 09:13 | Güncelleme: DÜNYADAN


  • Son dönemde Kim Kardashian'dan boşanacağına dair haberlerle gündemde olan rap şarkıcısı Kanye West adını değiştirmeye çalışıyor. 44 yaşındaki ünlü yıldız, bunun için mahkemeye başvurdu.

  • Tam adı Kanye Omari West olan şarkıcı, adını basitleştirmek, sadece “Ye” olmak istiyor. West, sosyal medyada hesaplarındaki biyografi kısmını da bu ismi ekledi.

    ÜÇ YIL ÖNCE AÇIKLADI

    Bu, West’in adını değiştirmesiyle ilgili çıkan ilk haber değil. Çünkü şarkıcı, 2018’de Twitter’da yazdığı mesajda, “Resmi olarak Kanye West olarak biliniyorum. Adım ‘YE’” demişti. West, şimdi bu adı resmileştirmek istiyor.

  • ALBÜM TANITIMLARINI SÜRÜYOR

    2019’da Jesus Is King adıyla albüm çıkaran West, iki yılın ardından merakla beklenen Donda albümü için tanıtımlarını sürdürüyor. Temmuz ayında çıkacağı açıklanan albümün tarihi 6 Ağustos’a ertelenmiş, ancak bu tarihte de çıkmamıştı. Ünlü şarkıcı, yeni albümü için üst üste lansmanlar yapmaya devam ediyor.

    Dört çocuğunun annesi Kim Kardashian’la boşanma aşamasında olan West, albüm etkinliklerine eski eşini de davet ediyor. Şubat ayında bu yana mahkemelik olan ikili, albüm tanıtımlarında bir araya geldi.

  • KIM'E ÖZEL ŞARKILAR

    İkili, dostane ilişkilerini sürdürüyor. West'in, yeni albüm tanıtımına destek olan Kardashian'a yazdığı "Sevgilim bana geri dön" benzeri şarkı sözleri yeni albüm tanıtımlarında hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı.

    Yeni albümünde yer alan ‘Love Unconditionally’ adlı şarkısının, boşanma aşamasında olduğu reality show yıldızı Kim Kardashian ve evliliğinin bitişiyle ilgili olduğu anlaşılmıştı.

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