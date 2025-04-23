Kanye West 14 yaşına kadar cinsel istismara uğradığını açıkladı

Rap şarkıcısı Kanye West, çocukken kuzeninin cinsel istismarına uğradığını açıkladı. İstismarın 14 yaşına kadar sürdüğünü söyleyen şarkıcı, hamile bir kadını öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırılan kuzenini konu alan 'Cousins' adında yeni bir şarkı çıkardığını, yaşadığı istismarın bu şarkıya ilham verdiğini söyledi.

Bu iddiaları önceki gün X platformunda dile getiren West, tepkilere ve ruh sağlığı konusunda endişelere yol açtı. Şarkıcı ayrıca çocukluk travması ve hesap verebilirlik hakkında tartışma yarattı.

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Paylaşımında, gençliği ve uygunsuz içeriklere maruz kalması hakkında rahatsız edici ayrıntılar da veren West'e profesyonel yardım alması çağrıları yapıldı.

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Babasının müstehcen dergileri olduğunu ve bu dergileri kuzenine gösterdiğini söyleyen West, "Belki de 6 yaşındayken ona o kirli dergileri gösterdiğim için bunun benim hatam olduğunu hissettim ve sonra gördüğümüzü canlandırdık" ifadesini kullandı.

West'in gönderisi üzerine sosyal medya kullanıcıları rahatsızlıklarını dile getirdi, bazıları gönderinin şikayet edilmesini istedi. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, West'in ruh halini sorgularken, bazıları bu itirafın söylenmemiş çocukluk istismarı hakkında farkındalık yaratma girişimi olabileceğini tahmin etti.

Kanye West, son birkaç ayda sosyal medyada yaptığı birçok paylaşımla tartışmalara yol açtı. Bunlardan biri de eski eşi Kim Kardashian ile asla çocuk sahibi olmak istemediğini söylemesiydi. West ile Kardashian'ın dört çocuğu bulunuyor.