Kantaron yağı çeşitli faydalarıyla öne çıkan bitkisel yağlardandır. Kırmızı ve sarı kantaron gibi çeşitleri olan kantaron bitkisi aynı zamanda kan otu, kılıç otu ve bindirbirdelik otu gibi adlarla da bilinir. Otsu bitkiler arasında bulunan kantaronun mızrağa benzeyen bir şekli olup uçlarında da çiçekli dalları vardır. Kantaron bitkisinin dalları 8 ile 50 mm arasında değişir ve kantaron bu dalların ucundaki çiçeklerin kırmızı ya da sarı olmasına göre isimlendirilir. Kantaron bitkisinden elde edilen kantaron yağı pek çok faydanın yanında özellikle cilt sağlığı açısından çok önemlidir. Bu yazımızda size kantaron yağının cilde faydaları ile ilgili tüm merak edilenleri derledik. İşte kantaron yağının cilde faydaları…

Kantaron Yağı Cilde Sürülür Mü?

Kantaron yağının ilk kullanımında cilt testi yapmak için bileğin iç kısmına yağdan bir damla damlatıp 1 ile 24 saat arasında bekleyip sonucun görülmesi tavsiye edilir. Bu süre zarfında bilekte kızarıklık ve kaşıntı gibi bir sorun oluşmazsa kantarın yağını rahatlıkla cildinize uygulayabilirsiniz.

Kantaron Yağı Cilde Faydaları

Kantaron yağının cilde en temel faydası uzun vadede cilt sağlığını korumasıdır. Ayrıca hücrelerin yenilenmesini hızlandıran ve destekleyen kantaron yağı yaşlanma etkilerini de geciktirir. Kantaron yağı ciltteki elastik dokuyu arttırarak kırışıkların da önlenmesini de sağlar. Kantaron yağının düzenli uygulanması sayesinde ciltteki doğal nem dengesi sağlanırken cilt daha canlı ve pürüzsüz bir görünüme kavuşur. Cilde faydaları saymakla bitmeyen kantaron yağı aynı zamanda cilt lekelerini de yok eder. Böylece kantaron yağını düzenli kullanan kimseler vücut ya da yüzlerindeki sivilce, yanık ve yaralardan kurtulabilmektedir. Özellikle hamilelik ve yaşlılık döneminde ciltte oluşan bölgesel koyulaşma ya da lekeler kantaron yağının düzenli uygulanmasıyla ortadan kalkar.

Kantaron Yağı Cilde Nasıl Uygulanır?

Yağın cildin hangi bölgesine uygulandığına ve uygulama alanının genişliğine bağlı olarak gerekli olan kantaron yağını ayarlayıp sürebilirsiniz. Yağı cildinize uyguladıktan sonra cildin yağı emmesi beklenir ya da fazla yağlı hissedilen durumlarda uygulamadan yarım saat sonra bölge suyla durulanabilir. Kantaron yağı yoğun kıvamlı ve etkili olduğundan isteğe bağlı olarak badem yağı ve zeytinyağı gibi çeşitli yağlarla harmanlanarak da tercih edilebilir.

Kantaron Yağı Cilde Zararları

Cilde sayısız faydalar sağlayan kantaron yağı aşırı kullanımda özellikle hassas ve narin ciltlere zarar verebilir. Özellikle hamile ve lohusa olan kadınlar da ciddi rahatsızlıkları varsa kantaron yağının kullanılması önerilmemektedir. Yağın uygulanmasının ardından ishal, mide bulantısı, şişlik ve kızarıklık gibi durumlar oluşursa vakit kaybetmeden doktora danışılmasında fayda vardır. Yukarı kısımda da belirtildiği gibi kantaron yağının cilde uygulanmasından önce cilt testi yapılması önemlidir.

Kantaron Yağı Cilde Zarar Verir Mi?

Ölçülü ve doğru kantaron yağı kullanımında cilde herhangi bir zararı olmamaktadır. Fakat bütün faydalı ürünlerde oluğu gibi fazla kullanımda olumsuz durumlar kişilere bağlı olarak oluşabilmektedir. Bu tarz yan etkilere maruz kalmamak için yağın kullanımında aşırıya kaçılmamalıdır.

Kantaron Yağının Cilde Yan Etkileri

Kantaron yağı bilinçsiz şekilde kullanıldığında cilde bazı yan etkileri olabilmektedir. Yaygın şekilde görülen yan etkiler arasında mide bulantısı, ağız kuruluğu, terleme, baş ağrısı, çarpıntı ve kabızlık bulunmaktadır.