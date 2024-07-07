Zanlıların suç kayıtlarına rağmen neden cezaevinde olmadıklarına dikkati çeken Duygu Altuntaş Öztürk, "Alınan kişilerin 21 ayrı suç dosyaları var, tacizinden, uyuşturucu satıcılığına, gasptan, hırsızlığa. Bu insanlar nasıl salınabiliyor? Bir çocuk baklava çalıyor diye yıllarca yatabiliyor, cebinde kendi kullandığı uyuşturucu yakalandığı için yıllarca hapis yatabiliyor; ama ülkemizde suç kaydı olanlar var. Belki emniyet, dosyaları koymaya yer bulamıyor ama adalet sistemi bu insanları nasıl dışarıda barındırabiliyor ? Ben bu kişilerin ailesine de sormak istiyorum; 15 yaşında senin çocuğun suça karışmış, siz nasıl evlat yetiştiriyorsunuz? Bunlar nasıl aileler? Ben ailesinden de şikâyetçiyim. 4-5 yıl önce eşim Arnavutköy Emniyetinde görev yaparken akciğer kanseri olduğunu öğrendik, uzun bir süreçten geçtik. Biz kurtulduğumuzu düşündük, bizim yeniden hayallerimiz oldu. Emekli oldu, bize daha çok vakit ayıracağını düşünüyorduk çünkü emniyetin çalışma saatleri çok yoğundu. Herşeyimiz yarım kaldı" şeklinde konuştu.