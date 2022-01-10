Türk bilim insanları geliştirdi! Kanser ilacı klinik aşamaya geçti

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Tekrarlayan, metastatik ya da ileri evredeki akciğer kanseri hastaları için geliştirilen ilacın faz-1 çalışmaları Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezi'nde başladı.

Toplam 16 hasta üzerinde yürütülecek çalışmanın faz-1a aşamasında 6 gönüllü hastada maksimum tolere edilebilen doz tespit edilecek, faz-1b aşamasında ise 10 gönüllü hastada etkinlik ve güvenlik değerlendirilecek.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz1 Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu kadar sağlık sanayinde de kendine yeten bir ülke olması, özellikle yerli ve milli ilaçların üretiminde ileri bir noktaya taşınması için diğer bilim insanlarıyla iş birliği yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda, Türkiye'de akciğer kanserine karşı geliştirilen ilk ilaçlardan birinin hastanelerindeki Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezi'nde yürütülecek klinik araştırması için gururlu olduklarını belirten Altuntaş, şöyle konuştu: "Akciğer kanseri hastaları için bir umut ışığı. Yeni bir molekül, hedeflenmiş bir ajan. 18-75 yaş arasında hastalığı tekrarlamış veya ileri evre olan, daha önce immünoterapi dahil tedaviler almış hastalarda Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesinde klinik aşamaya başladığımızı ifade etmek isterim. Özellikle standardı tüketmiş kanser hastalarımızın bu tedavi seçeneğinden faydalanmaları bir şanstır diye düşünüyorum."

"BU BİR EKİP İŞİ"

Prof. Dr. Altuntaş, Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi olarak sadece sağlık hizmetinin sunumunda değil, aynı zamanda klinik araştırmaların geliştirilmesinde de hem ulusal hem de uluslararası bazda önemli sorumluluklar üstlendiklerini anlattı.

Klinik Araştırmalar Merkezinin 2021'de kanser alanında yaklaşık 114 uluslararası faz-2 ve faz-3 çalışmasına, yerli VLP aşısı ile Car-T-hücre tedavisi faz çalışmaları dışında kanser alanında 7 faz-1 çalışmasına ev sahipliği yaptığını aktaran Altuntaş, bu kanser ilacının da faz-1 çalışmasının tamamlanmasıyla faz-2 ve faz-3 aşamalarına geçmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Altuntaş, "Ülkemiz için hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu bir ekip işi. Bunun hem laboratuvar hem klinik hem akademik hem de idari kısımları var. Burada da bir bütün içerisinde çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde de hem bunların etkinliği hem de güvenilirliği konusunda daha büyük veriler alırız" dedi.

FAZ-1 ÇALIŞMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Laboratuvar şartlarında etkinliği kanıtlanmış bir ilacın veya molekülün hastalarda etkinlik, doz ve yan etki çalışmalarının değerlendirildiği aşama faz-1 klinik çalışma olarak adlandırılıyor.

Faz-1 çalışması, yeni bir ilacın ilk klinik başlangıç noktasını temsil ediyor. Çoğu kez bir ilacın veya molekülün insanlarda ilk kez test edildiği aşama olarak tanımlanıyor.