Kanserde korkutan tablo

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Kanserle ilgili yapılan istatistiklere geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. Amerikan Tıp Birliği Dergisi JAMA’nın açıkladığı sonuçlara göre göre 2010 yılında 18,7 milyon olan yeni kanser vakası 2019 yılında 23,6 milyona; kansere bağlı ölümler ise 8,2 milyondan 10 milyona ulaştı.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Program Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Mayadağlı, bu araştırmanın, radyoterapi de dahil olmak üzere kanser tedavi yöntemlerini ve kanser merkezlerinin geliştirilmesinin önemine bir kez daha vurgu yapmak istediğini söyledi.

"RADYOTERAPİYLE KANSERLİ HÜCRELER ÖLDÜRÜLÜYOR"

Prof. Dr. Mayadağlı, “Yeni ilaçlar ve radyoterapi cihazlarının modernize edilmesi ve bu yeni yöntemlerin ve ilaçların hastaya sağladığı katkılar yaşamsal rol oynar. Radyoterapi, kanser tedavisinde birçok tümör yerleşiminde doğrudan kullanılabilir. Özellikle radyoterapiye duyarlı lenfoma (lenf kanseri) veya baş-boyun kanseri, jinekolojik tümörler, akciğer kanseri gibi kanser türlerinde radyoterapi, primer kanser tedavisi olarak kullanılır. Radyoterapi, aynı zamanda diğer kanser tedavi yöntemlerine destek olması amacıyla da kullanılabilir. Kemoterapi ile elde edilen kanser cevabı etkisinin güçlendirilmesi için kemoterapi ile birlikte radyoterapi sıklıkla kullanılır. Radyoterapi, ameliyat öncesinde kanser dokusunun küçültülmesinde ve tümörlerin ameliyat edilebilir hale gelmesinde büyük rol oynar. Radyoterapi ile kanserli hücreler öldürülerek tümör boyutunun azaltılması cerrahi işlemi kolaylaştırır ayrıca, daha verimli ve etkili bir tedavi imkanı sunar. Radyoterapi, ameliyat sonrasında vücutta varlığını sürdürebilecek diğer kanserli hücrelerin de ortadan kaldırılmasında rol oynar” diye konuştu.