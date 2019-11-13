Kanserde genetik haritalama testi, gelecekte çok daha fazla duyacağız. Bu test aracılığı ile tümörün değişim evrelerinin yakından izlenmesi ve hastalara uygulanan tedavi şekillerinin değiştirilerek etkinliklerinin artırılması mümkün.

Henüz çok yaygın olmamakla birlikte Türkiye’de de az sayıda merkezde uygulanan bu testler, hasta ve hekimlerin ellerini güçlendirerek, kişiye özel kanser tedavisinde yeni bir çığır açacak gibi görünüyor.

Sağlık Yazarımız Ceyda Erenoğlu, insan genom projesinin yol açtığı en önemli sonuçlar arasında bulunan kanserde genetik haritalandırmayı, bu testin geliştiricileri arasında bulunan dünyaca ünlü bir Türk bilim insanı ile konuştu. Zürih Üniversitesi Hastanesi Moleküler Tümör Profilleme Laboratuvarı Klinik Biyoinformatik Direktörü Dr. Abdullah Kahraman, kısa süreliğine geldiği İstanbul’da, günümüz teknolojilerini ve yakın geleceğe dair öngörülerini aşağıda izleyeceğiniz videoda Ceyda Erenoğlu’na anlattı. İşte izleyeceğiniz o videodan bazı satırbaşları.

*Kanserde genetik haritalama testi nedir?

*Kanser hücresinde değişime yol açan tüm genler taranarak bulunabilir mi?

*Basit bir kan testi ve biyopsi ile kanserin önüne geçmek mümkün mü?

*Kanser tedavisinde ilaçların etkinliği genetik haritalama testine göre artırılabilir mi?

*Test sonucu, hangi kanser hastasına hangi tedavi yönteminin uygulanacağı konusunda yönlendirici olabilir mi?

*Kişiye özel tedavi, kanser hastalarına ne tür avantajlar sağlar?