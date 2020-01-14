Konserve domates

Aslında bu madde, hazır herhangi bir şey için geçerlidir; çünkü konserve kutular tipik olarak BPA olarak da bilinen bisfenol-A adlı bir madde ile kaplanmıştır. BPA'ya maruz kalan laboratuvar hayvanlarını içeren çalışmalar, aslında genlerin beyin içindeki işlevlerini etkilediğini göstermiştir. BPA, gıda üreticilerinin ifşa etmesi gerekmeyen bileşenlerden biridir, bu yüzden yiyecek etiketlerinde aramak için uğraşmayın.