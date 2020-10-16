Kanserin sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Kanser hastalığı için iki grup risk faktörü vardır. Bunlar değiştirilebilir faktörler ve değiştirilemeyen faktörlerdir.
DEĞİŞTİRİLEMEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?
Yaş
Cinsiyet
Aile öyküsü.
DEĞİŞTİRİLEBİLİR FAKTÖRLER NELERDİR?
Sigara ve alkol kullanımı,
Radyasyona maruz kalma,
Bazı virüsler,
Kötü beslenme alışkanlığı,
Gıdalardaki katkı maddeleri,
Uzun süre güneş ışığına maruz kalma,
Aşırı dozda röntgen ışınına maruz kalma,
Bazı kimyasal maddeler (katran, benzin, boya maddeleri, asbest v.b.),
Hava kirliliği,
Bu risk faktörlerinden biri veya daha fazlasına maruz kalmak bu kişide kesin kanser gelişeceğini göstermez, ama kansere yakalanma ihtimalini arttırır. Bazı insanlar birçok risk faktörü bulundurmasına rağmen yaşamı boyunca hiç kansere yakalanmazken, kanser tanısı konulan bazı hastalarda ise hiçbir risk faktörüne rastlanmayabilir.
SIK GÖRÜLEN KANSER TİPLERİ NELERDİR?
Cilt kanseri
Meme kanseri
Akciğer kanseri
Prostat kanseri
Mide kanseri
Kalın bağırsak (kolon) kanseri
Rahim ağzı (serviks) kanseri
Lenf bezi tümörleri
Kanser tiplerinin görülme sıklığı açısından kadın ve erkekler farklılık göstermektedir. Coğrafi bölgelere ve ırka göre de kanser sıklığı farklılıklar gösterir. Hem erkeklerde, hem kadınlarda en çok görülen kanser çeşidi, deri kanseridir. Türkiye'de bunu erkeklerde akciğer, prostat, kalın barsak, rektum, mide ve pankreas; kadınlarda meme, akciğer, kalın barsak, rektum, serviks, over, mide ve pankreas kanserleri takip etmektedir.
Son yirmi-otuz yıl içinde, ortalama ömrün uzamasıyla nüfusun içindeki yaşlı sayısının artmasına, aynı zamanda da sigara içenlerin çok sayısında artış olmasına bağlı olarak, kanser hastalıklarının sayısında gözle görülür bir artma olmuştur. Kadınlarda sigara kullanımının yaygınlaşması ile paralel olarak akciğer kanseri sıklığı meme kanserine yaklaşmaktadır.
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