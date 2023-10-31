Kangoo Türkiye'ye 'elektrik' ile geliyor

Fransız otomotiv üreticisi Renault, ticari araç portföyünü elektriklendirmeye hazırlanıyor.

Marka, hafif ticari modeli Express’i bir süredir Türkiye’de satışa sunarken, Express ile aynı anda dünyaya lanse edilen ve daha büyük boyutlardaki Kangoo modelini ise ülkeye getirmiyordu.

Habertürk’ün edindiği bilgiye göre Renault cephesindeki bu durum artık değişmeye çok yakın.

Fransız üretici, Kangoo modelinin tam elektrikli güç seçeneğini Türkiye’de satışa sunmak için düğmeye bastı.

Bayilere sevkiyatı bile başlayan elektrikli Kangoo, ilk etapta E-Tech EV45 versiyonu ile Türkiye yollarına çıkacak.

Bu versiyon 90 kW (120 beygir) güç ve 245 Nm tork üretiyor.

Araçta 44 kWh kapasiteli lityum-ion batarya görev yaparken, menzil değeri ise yaklaşık 300 km olarak açıklanıyor.

Renault, Kangoo E-Tech EV45’in hızlı DC şarj ile 27 dakikada bataryasını yüzde 80’e kadar doldurabildiğini açıklıyor.

FİYATI ‘KASKODAN’ ÇIKTI

Her ne kadar elektrikli Kangoo’nun özellikleri belli olsa da, aracın Türkiye’de hangi fiyattan ve ne zaman satışa sunulacağı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yok.

Fakat, Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) yayınladığı Kasko Değer Listesi üzerinden yaptığımız araştırmada, Kangoo E-Tech EV45’in fiyatının 1 milyon 500 bin TL olduğunu tespit ettik.

Bu noktada, söz konusu fiyatın aracın satışa sunulduğu günün şartlarına göre değişebileceğini de göz önünde bulundurmak gerek.

Kangoo’nun da yer aldığı hafif ticari araç pazarı, Ocak-Eylül döneminde yüzde 57 büyüdü ve 190 bin 685 adede yükseldi.