Kane'den 200 gol!

Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 300. maçına çıkan Harry Kane, Avrupa Ligi'ndeki Ludogorets Razgrad maçında attığı golle adını tarihe yazdırmaya devam etti.

Harry Kane, Tottenham formasıyla çıktığı 300. maçında 200. golünü attı.

27 yaşındaki Kane, 2009 yılında Tottenham altyapısından çıktıktan sonra profesyonel futbol yaşantısına başlamıştı.