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Balıkesir ve Akdeniz'de bu sabah saatlerinde ufak çaplı depremler meydana geldi. En son deprem ise Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hissedildi. Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlerin ardından biz de sizler için 19 Aralık Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem listesini haberimizde derledik...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 19 ARALIK 2019
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 19 ARALIK 2019 PERŞEMBE
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.19 06:09:23 40.6557 28.9160 16.2 -.- 1.6 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2019.12.19 05:52:01 36.4443 27.3467 5.0 -.- 2.2 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.19 05:24:30 39.4397 27.9367 2.1 -.- 1.6 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.19 04:50:23 39.5282 27.8350 7.6 -.- 1.6 -.- MACARLAR-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.19 01:39:00 39.2808 40.7390 5.8 -.- 1.8 -.- KARLICA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel 2019.12.19 01:28:21 37.3383 36.0818 15.0 -.- 2.1 -.- ANBERINARKI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel 2019.12.18 23:55:33 41.0682 33.7873 5.0 -.- 2.6 -.- BOSTAN-(KASTAMONU) İlksel 2019.12.18 23:54:21 37.7733 26.9773 7.8 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.18 22:43:26 36.0305 26.8925 9.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.18 21:18:00 38.8555 25.9727 12.7 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.18 21:17:15 38.8393 25.9053 8.7 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.18 21:14:56 39.3415 26.9312 8.9 -.- 1.6 -.- KUMGEDIK-GOMEC (BALIKESIR) İlksel 2019.12.18 20:42:34 35.9835 27.2545 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.18 19:35:51 37.1885 36.1810 5.0 -.- 1.5 -.- BAHCE-(OSMANIYE) İlksel 2019.12.18 19:18:54 37.9610 42.8963 5.0 -.- 1.6 -.- KORULU-CATAK (VAN) İlksel 2019.12.18 19:17:06 38.1522 43.2090 4.4 -.- 2.3 -.- TEKNECIK-CATAK (VAN) İlksel 2019.12.18 18:54:18 35.9883 27.2698 5.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.18 18:35:26 39.2940 27.6922 6.7 -.- 1.9 -.- GOKTAS-SOMA (MANISA) İlksel 2019.12.18 17:51:51 38.5812 27.6545 10.2 -.- 1.9 -.- SINIRLI-TURGUTLU (MANISA) İlksel 2019.12.18 17:48:09 38.5850 27.6063 8.8 -.- 3.2 3.0 HAMZABEYLI-(MANISA) İlksel
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