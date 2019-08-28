28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Türkiye'de Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 28 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...
SON DEPREMLER - 28 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.08.28 07:06:36 39.9133 29.4670 5.5 -.- 2.0 -.- HAMIDIYE-INEGOL (BURSA) İlksel 2019.08.28 06:29:24 36.2440 27.6668 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.08.28 04:40:56 36.9498 27.1635 8.4 -.- 3.1 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.08.28 03:18:22 40.1997 25.1430 6.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.08.28 03:06:34 35.7957 27.2610 13.7 -.- 3.7 3.7 AKDENIZ İlksel 2019.08.28 02:35:38 37.9598 27.6247 9.2 -.- 1.2 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2019.08.27 23:43:17 37.8307 29.6945 12.5 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.27 20:45:20 37.8123 29.7067 16.4 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.27 18:21:25 35.6747 27.8078 5.0 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ İlksel 2019.08.27 16:39:35 35.7510 27.9747 10.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.08.27 16:20:40 38.0325 29.5823 17.4 -.- 1.8 -.- KONAK-BAKLAN (DENIZLI) İlksel 2019.08.27 15:47:18 37.8125 29.7182 7.8 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.27 13:56:29 37.8697 29.6198 4.9 -.- 1.6 2.0 TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.08.27 13:24:25 37.5853 29.9253 27.2 -.- 1.2 -.- YARISLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel 2019.08.27 12:48:40 38.2873 28.7378 9.2 -.- 3.0 -.- CIMENTEPE-SARIGOL (MANISA) İlksel 2019.08.27 12:23:02 37.6012 30.0183 20.8 -.- 1.4 -.- ASAGI MUSLUMLER-(BURDUR) İlksel 2019.08.27 12:10:05 37.8987 29.6048 21.0 -.- 1.3 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.08.27 11:38:09 39.8585 41.8190 4.4 -.- 3.7 3.8 MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2019.08.27 10:54:30 37.7212 29.7007 9.2 -.- 1.2 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.27 10:00:23 38.9207 29.9368 5.2 -.- 3.1 2.9 YUYLUK-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel 2019.08.27 10:00:01 37.8258 29.5293 10.6 -.- 2.6 -.- YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.08.27 09:37:56 36.0147 27.3575 5.7 -.- 3.1 3.0 AKDENIZ İlksel 2019.08.27 09:24:37 38.1582 23.5933 2.1 -.- 3.7 3.9 YUNANISTAN İlksel 2019.08.27 09:21:30 37.0060 27.6663 5.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.08.27 07:43:20 37.7832 29.6888 6.4 -.- 2.0 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.08.27 07:31:23 35.8128 27.5312 15.1 -.- 4.3 4.2 AKDENIZ İlksel
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