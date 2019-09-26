Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Daha İstanbul'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti ve bugün saat 13.59 da İstanbul 5.7 büyüklüğünde depremin şokunu yaşadı. 26 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.09.26 17:01:56 40.8962 28.1973 10.5 -.- 3.2 3.2 MARMARA DENIZI 2019.09.26 16:57:01 40.9003 28.2012 13.7 -.- 3.3 3.2 MARMARA DENIZI 2019.09.26 16:44:37 40.8687 28.2757 11.8 -.- 3.3 3.2 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.26 16:40:23 40.9575 28.2460 5.4 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.26 16:33:43 40.8813 28.2175 7.9 -.- 3.3 3.1 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.26 16:25:44 40.8927 28.2375 8.9 -.- 2.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.26 16:05:05 39.4983 25.8433 5.4 -.- 3.3 3.1 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2019.09.26 15:58:59 40.8852 28.2207 5.1 -.- 3.7 3.6 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.26 15:52:09 40.8802 28.2560 16.4 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.26 15:50:45 40.8725 28.3180 15.7 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.26 15:33:11 39.4980 25.8208 8.0 -.- 3.9 3.8 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2019.09.26 15:17:09 40.8708 28.2682 7.6 -.- 3.9 3.9 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.26 15:14:51 39.4900 25.8333 7.8 -.- 3.6 3.5 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2019.09.26 14:45:33 40.8610 28.2448 9.5 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.26 14:42:55 40.8792 28.2773 12.9 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.26 14:42:01 39.4833 25.8212 7.0 -.- 3.0 2.8 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2019.09.26 14:35:47 40.8818 28.2437 12.4 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.26 14:34:02 40.8787 28.2078 12.9 -.- 3.2 3.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.26 14:31:51 40.8808 28.2117 10.1 -.- 3.0 2.8 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.26 14:26:36 40.8635 28.2837 13.3 -.- 4.4 4.2 MARMARA DENIZI 2019.09.26 14:22:55 40.8823 28.2447 8.3 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.26 14:21:16 40.8718 28.2265 9.1 -.- 2.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.26 14:19:54 40.8933 28.2725 6.8 -.- 3.2 3.2 MARMARA DENIZI 2019.09.26 14:14:24 40.8757 28.2088 8.4 -.- 2.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.26 14:13:23 40.8443 28.2812 5.1 -.- 2.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.26 14:08:58 40.8710 28.2783 5.0 -.- 3.1 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.26 14:04:38 40.9338 28.2022 5.0 -.- 3.0 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.26 14:04:03 40.7978 28.2318 13.6 -.- 3.1 3.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.26 13:59:24 40.8823 28.2095 12.3 -.- 5.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.26 12:00:16 40.8718 28.2342 10.8 -.- 3.1 3.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.26 11:53:18 37.8132 29.6922 5.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.09.26 11:51:36 37.5665 29.4005 16.8 -.- 1.6 -.- KUYUCAK-ACIPAYAM (DENIZLI) 2019.09.26 11:27:07 40.8822 28.2002 15.1 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.26 11:25:10 39.9900 26.1540 12.2 -.- 1.9 -.- YENIKOY-EZINE (CANAKKALE) 2019.09.26 11:16:13 39.4917 25.8467 4.6 -.- 2.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2019.09.26 10:52:46 40.8837 28.2177 7.2 -.- 2.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.26 10:50:11 35.8238 28.2142 5.0 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ 2019.09.26 10:42:31 39.4375 26.0482 5.1 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) 2019.09.26 10:32:06 40.8755 28.2232 8.7 -.- 3.7 3.7 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.26 09:13:13 39.2598 27.7113 0.0 -.- 1.6 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) 2019.09.26 09:03:54 35.5597 32.3203 25.4 -.- 3.3 3.0 AKDENIZ 2019.09.26 08:45:00 38.3472 27.2497 1.9 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) 2019.09.26 08:34:24 40.9637 28.1833 17.1 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.26 07:44:39 39.0185 26.7252 8.2 -.- 1.9 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 2019.09.26 07:09:37 35.0527 33.8442 4.6 -.- 2.1 -.- KIBRIS-GAZIMAGUSA 2019.09.26 07:05:37 40.8417 28.6705 8.7 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.26 05:57:15 38.9435 43.4802 23.9 -.- 1.5 -.- VAN GOLU 2019.09.26 05:13:48 36.9825 36.0862 9.6 -.- 1.6 -.- YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 2019.09.26 04:20:01 37.2963 28.7915 9.1 -.- 1.6 -.- DEMIRCILER-KALE (DENIZLI) 2019.09.26 04:14:01 39.9205 40.8565 3.5 -.- 2.1 -.- KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) 2019.09.26 04:09:33 40.4250 27.1322 10.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) 2019.09.26 03:43:48 38.0972 26.9255 5.4 -.- 1.2 -.- KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) 2019.09.26 03:12:00 40.6877 30.7180 11.2 -.- 1.9 -.- ALTINDERE-AKYAZI (SAKARYA) 2019.09.26 02:43:37 40.8978 28.1518 7.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.26 02:31:27 38.7245 26.5495 3.2 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.09.26 02:29:06 40.0985 27.6927 6.0 -.- 1.3 -.- KORUDEGIRMEN-GONEN (BALIKESIR) 2019.09.26 01:51:06 40.8997 28.2070 8.5 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI

KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

İstanbul’da ciddi paniğe neden olan depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden depremle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, son 20 yıldır bölgede böyle bir deprem aktivitesi yaşanmadığı ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Silivri açıklarında meydana gelen 5,7’lik depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden açıklama geldi. Depremin Silivri’nin yaklaşık 20 kilometre açığında ve 13 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, bölgede son 20 yılda buna benzer bir hareketlilik yaşanmadığı belirtildi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aslı Doğru, “Öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bugün Türkiye saati ile saat 13.59’da Silivri’nin yaklaşık 20 - 25 kilometre güneyinde, Marmara Denizi içinde, İstanbul’a 75 kilometre mesafede 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem 13 kilometre derinlikte oluşmuştur. İstanbul ve Tekirdağ’da hissedilmiştir. 24 Eylül 2019’da meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 1,5 ile 3,7 arasında değişen yaklaşık 60 adet artçı deprem kaydedilmiştir. Bugün olan depremin ardındansa şu ana kadar yaklaşık 15 tane artçı deprem olmuştur ki bunların en büyüğü 4,4 büyüklüğündedir. Büyüklüğü 4,7 ve 5,7 arasındaki artçılar klasik ana şok - artçı ilişkisinde değildirler. Bundan sonraki süreçte artçıların devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın, valilik ve AFAD’ın talimatlarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz. 1999 yılından beri bütün bilim insanlarının ortak bir görüşü var, Marmara Denizi’nde Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın enerji biriktirdiği yönünde. Dolayısıyla zaten bir Marmara Denizi’nde büyük bir deprem bekliyoruz. Ancak şu an itibarı ile bu depremin, onun öncüsü olduğunu söyleyebilmemiz mümkün değil. Tabi ki herkes teyakkuzda olsun, vatandaşlarımız tedbirli olsun” diye konuştu.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Fatih Doğru, “4,7’lik depremden beri alışılagelmiş ana şok - artçı şok ilişkisine bağlı bir düşüş yaşanmadı. Orta düzeyde devam eden depremler sonrasında böyle bir şey yaşadık. İkinci nokta, son 20 yıldır bölgede buna benzer bir deprem aktivitesi yaşanmamıştı. Bu açıdan temkinli olmamız gerekiyor” dedi.

Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat ise “Bölgesel Aslında bu deprem, bu coğrafyada kıyısı olan Tekirdağ ve İstanbul için önemli bir test oldu. Bu testte ne kadar başarılı olduğumuzu sizlerin de takdir edeceğinizi umuyoruz. Kısmen de olsa yapısal hasarlı binalar var. Bazı mühendislik yapılarda problemler var. İletişimde sıkıntılar oldu ve trafikte sıkıntılar oldu. Dolayısıyla gelecek olası büyük deprem için de bize test oldu. Bunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.