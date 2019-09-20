Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu gece saat 04.43'te Elazığ'ın Yenikapı ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 20 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ 20 EYLÜL SON DEPREMLER - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.20 04:47:48 38.7493 43.3515 17.3 -.- 1.4 -.- TABANLI-(VAN) İlksel 2019.09.20 04:43:21 38.6010 39.4042 9.7 -.- 2.3 -.- YENIKAPI-(ELAZIG) İlksel 2019.09.20 03:09:27 38.9810 27.8990 5.0 -.- 1.9 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.09.20 02:17:19 41.3910 40.1192 21.5 -.- 2.0 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel 2019.09.20 01:33:34 42.2385 25.1090 5.0 -.- 2.8 -.- BULGARISTAN İlksel 2019.09.20 00:39:42 38.9452 43.6090 22.3 -.- 1.6 -.- KECIKIRAN-MURADIYE (VAN) İlksel 2019.09.20 00:27:57 37.8330 29.7583 5.6 -.- 1.6 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.09.19 23:45:58 39.1273 29.3918 4.4 -.- 1.8 -.- YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel 2019.09.19 23:02:59 39.8390 42.9310 7.8 -.- 1.7 -.- HAYDAROGLU-ELESKIRT (AGRI) İlksel 2019.09.19 21:42:27 41.0790 43.8723 5.4 -.- 2.3 -.- IBISKOY-AKYAKA (KARS) İlksel 2019.09.19 18:26:46 37.8320 29.7652 6.0 -.- 2.7 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.09.19 18:19:59 40.5847 27.3015 5.8 -.- 2.0 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.19 17:35:22 38.7378 43.3823 3.9 -.- 2.1 -.- TABANLI-(VAN) İlksel 2019.09.19 16:21:20 39.4720 33.4773 6.1 -.- 1.9 -.- HACIYUSUFLU-CELEBI (KIRIKKALE) İlksel 2019.09.19 16:08:26 39.3817 33.4295 0.0 -.- 1.7 -.- BUGUZ-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel 2019.09.19 15:33:02 38.0200 26.9023 5.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.19 15:24:38 36.9580 27.7897 4.2 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.19 15:06:35 41.9175 41.1850 9.7 -.- 2.8 -.- GURCISTAN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel 2019.09.19 14:22:47 39.1690 28.4242 20.3 -.- 2.2 -.- SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.09.19 14:14:18 39.4983 40.8333 7.6 -.- 1.9 -.- SARIKASIK-CAT (ERZURUM) İlksel 2019.09.19 14:09:16 38.7607 43.4630 5.0 -.- 3.4 3.6 YEMLICE-(VAN) İlksel