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        Haberler Gündem Kandilli Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel kimdir - Son dakika haberi

        Kandilli Rasathanesi Müdürlüğüne Prof. Dr. Nurcan Meral Özel atandı

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevine Jeofizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Meral Özel getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:35 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:36
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        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kandilli Rasathanesi Müdürlüğüne ataması gerçekleşen Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, 1991-1996 yılları arasında Japonya Hokkaido Üniversitesi'nde sismoloji alanında doktora yaptı.

        AA'da yer alan habere göre Prof. Dr. Özel, akademik ve idari kariyeri boyunca birçok uluslararası proje yürüttü, deprem araştırma altyapılarının Türkiye'deki gelişimi ve teknoloji transferi konularında rol oynadı.

        100'DEN FAZLA ULUSLARARASI YAYINI VAR

        Özellikle yer bilimleri alanında, Japonya ve Türkiye ortak bilimsel ve operasyonel çalışmalarında platformlar yaratılması konularında görevler üstlenen Özel'in jeofizik alanında yetiştirdiği 20'den fazla yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile 100'den fazla uluslararası yayını bulunuyor.

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        TSUNAMU UYARI MERKEZİNE ÖNCÜLÜK ETTİ

        Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, aynı zamanda "UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu" çatısı altında, Türkiye'de bölgesel nitelikli Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'e tsunami uyarı hizmeti veren "KRDAE Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi"nin kurulmasına öncülük etti.

        "Birleşmiş Milletler (BM) Nükleer Silahların Yasaklanması" organizasyonunda 184 devlet tarafından göreve seçilen Özel, bu doğrultuda 98 ülkede konuşlanmış 4 ayrı yüksek teknolojiyi içeren Uluslararası İzleme Ağı'nın 8 yıl boyunca yönetimini üstlendi.

        Dünyanın çeşitli yerlerinde çok boyutlu bilimsel teknolojik projeler ile idari sorumluluklar üstlenmesi, Özel'in yüksek teknolojilerle doğa olaylarını izleme konusundaki uzmanlığını ve tanınırlığını artırdı.

        JAPONYA DEVLET NİŞANI ÖDÜLÜ

        Görev süresi boyunca dünya izleme sisteminin teknolojik ve bilimsel olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalara imza atan Özel, 2017'de "Uluslararası Platformda Teknolojiye Damgasını Vuran Altı Kadın Lider" arasında yer aldı.

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        Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, bu yıl Japonya devlet nişanına layık görüldü.

        ÖZENER'İN GÖREV SÜRESİ SONA ERDİ

        Görev süresi tamamlanan Prof. Dr. Haluk Özener, 9 yıldır Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak görev yapıyordu.

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        #Prof. Dr. Nurcan Meral Özel
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