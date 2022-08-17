Kandilli, İstanbul'un beklediği depremin büyüklüğünü açıkladı!

DHA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 17 Ağustos Depremi'nin 23'üncü yıldönümünde, Türkiye'de deprem riskleri konusunda farkındalık yaratmak ve depreme karşı alınacak tedbirleri hatırlatmak amacıyla basın toplantısı düzenledi.

TOPLANTI KANDİLLİ'DE DÜZENLENDİ

DHA'da yer alan habere göre toplantı Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi'nde düzenlendi. 17 Ağustos Depremi'nin 23'üncü yıldönümünde düzenlenen toplantıda, Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Boğaziçi Üniversitesi, KRDAE Müdür Yardımcısı Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Ali Pınar, KRDAE Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Selda Altuncu Poyraz konuşma yaptı.

"MARMARA'YI 262 ADET SENSÖR İLE İZLİYORUZ"

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Biz 1999 yılında, Kandilli Rasathanesi olarak tüm Türkiye'yi 30 tane istasyonla izliyorduk. Şu anda 258 kayıt istasyonuyla tüm Türkiye'yi izleme şansımız var. Türkiye'de toplam 475 sensörümüz var. Bu sensörlerin çoğunluğu Marmara Bölgesi'nde sayıları da 262 adet. Civardaki ülkelerin de istasyonlarından da bilgi alıyoruz. İstatistiklere baktığımızda bu coğrafyada yılda 100 tane 4.0'dan büyük deprem oldu ortalama. Bu coğrafyada belli bir büyüklükte deprem olması sürpriz değil" dedi.

"BÜYÜK BİR TSUNAMİ BEKLEMİYORUZ"

Prof. Dr. Haluk Özener, "Bu yıl deprem etkinliğine baktığımızda sadece Marmara'da 518 tane deprem oldu. Ülkemizin neredeyse tamamına yakınının depremle karşı karşıya olduğunu görebiliyorsunuz. Depremlerden sonra ikincil bir afet de tsunami. Marmara'da olacak tsunamiler, heyelanların yarattığı tsunamiler olacak. Marmara'da Uzak Doğu'da olan bir tsunami gibi bir tsunami beklenmiyor" diye konuştu.

"BÜTÜN TARİHİ YAPILARI İZLİYORUZ"

Özener, "Bütün tarihi yapıları izliyoruz. Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii, Fatih Camii, asma köprüler izleniyor. Kandilli olarak üstümüze düşen görevleri yapmaya çalıştığımız söyleyebilirim. Uzun yıllardır enstitümüzün Ayasofya Camii'nde yürüttüğü bir çalışma var. O çalışma hala devam ediyor. Bununla ilgili bütün raporları Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ilettik. Ayasofya Camii'ye çevrildikten sonra da özel bir çalışma başlatıldı. Biz anlıyoruz ki orada daha detaylı bir çalışma başlayacak. Oradaki sensörlerin de artması ile ilgili olan çalışma da büyük olasılıkla gerçekleşecek" dedi.

"7.0-7.2 OLABİLECEĞİNİ BİLİYORUZ"

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Marmara ile ilgili tehlike diyoruz. Marmara'da bir enerji birikiyor. Bunu hep söylüyoruz. Yıllar geçtikçe biriken enerji miktarı da artıyor dolayısıyla enerji birikiyor. Biz biriken enerji miktarını biliyoruz, şu an bir deprem olursa bunun büyüklüğünün yaklaşık 7.0-7.2 olabileceğini biliyoruz ama ne zaman olacağını söyleyemiyoruz" şeklinde konuştu.