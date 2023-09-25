Kandil simidi nasıl yapılır? İşte ağızda dağılan kandil simidi tarifi!

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Hazırlanışı

Bir kabın içine yumurtaları, yoğurdu, eritip ılıttığımız yağı, sirkeyi, şekeri, sıvı yağı, tuzu iyice çırpalım. Hazırladığımız karışımın içerisine kabartma tozunu, mahlepi ve azar azar unu ekleyip ele yapışmayan bir kıvam elde edelim.

Hamurdan küçük yumurta iriliğinde parçalar alıp yuvarlayarak simit şekli verelim. Üzerlerine yumurta sarısı sürerek susam veya çörekotu serpip önceden ısıtılmış 190 ° ısılı fırında simitlerin altı ve üstü pembeleşene kadar pişirelim ve hemen fırından çıkaralım.