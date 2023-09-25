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        Haberler Yaşam Kandil simidi nasıl yapılır? İşte ağızda dağılan kandil simidi tarifi!

        Kandil simidi nasıl yapılır? İşte ağızda dağılan kandil simidi tarifi!

        Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili, her yıl olduğu gibi bu yılda 26 Eylül tarihinde dualarla idrak edilecek. Hal böyle olunca gündeme kıyır kıyır kandil simitleri geldi. İşte evde kolayca yapabileceğiniz hem pratik hem leziz kandil simidi tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 14:45 Güncelleme: 25.09.2023 - 14:45
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        • 1

          Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, 26 Eylül tarihinde idrak edilecek. Bu özel günde sevdiklerine günün geleneksel lezzeti kandil simidi sunmak isteyen kişiler arama motorlarında "Kandil simidi nasıl yapılır?" sorusunun yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

        • 2

          KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ NELER?

          2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine),

          150 gr oda sıcaklığında tereyağı veya margarin

          1 çay bardağı sıvı yağı,

          2 çorba kaşığı yoğurt,

          3 çorba kaşığı çörek otu,veya susam

          2 çorba kaşığı toz şeker,

          2 tatlı kaşığı mahlep

          2 çorba kaşığı sirke,

          1 tatlı kaşığı tuz,

          1 paket kabartma tozu

          Aldığı kadar un.

        • 3

          KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

          Hazırlanışı

          Bir kabın içine yumurtaları, yoğurdu, eritip ılıttığımız yağı, sirkeyi, şekeri, sıvı yağı, tuzu iyice çırpalım. Hazırladığımız karışımın içerisine kabartma tozunu, mahlepi ve azar azar unu ekleyip ele yapışmayan bir kıvam elde edelim.

          Hamurdan küçük yumurta iriliğinde parçalar alıp yuvarlayarak simit şekli verelim. Üzerlerine yumurta sarısı sürerek susam veya çörekotu serpip önceden ısıtılmış 190 ° ısılı fırında simitlerin altı ve üstü pembeleşene kadar pişirelim ve hemen fırından çıkaralım.

        • 4

          KANDİL SİMİDİ PÜF NOKTALARI

          Kandil simitleri piştiği zaman mutlaka fırında bekletmeden kenara çıkarın. Eğer simitleri fırın içerisinde bekletirseniz, çıtırlıklarını kaybedeceklerdir.

          Fırından çıkardığınız simitlere, tepsiniz soğumadan dokunmayın. Eğer tepsi soğumadan dokunursanız simitlerinizin dağıldığını göreceksiniz.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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