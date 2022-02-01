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Kandil nedir, niçin ve nasıl kutlanır? Kandil geceleri Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu?

Kandil nedir, niçin kutlanır? Kandil geceleri Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu?

Üç ayların başlamasına sayılı saatler kala Müslümanlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri de 2022 yılında kutlanacak kandiller oldu. Bilindiği gibi Müslümanlar Üç aylar boyunca Regaib Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandilini kutlayacak. İbadet etmek ve günahlara tövbe etmek amacıyla büyük bir fırsat olarak görülen kandiller İslam kültüründe önemli bir alanı kaplamaktadır. Peki, Kandil nedir, niçin kutlanır? Kandil geceleri Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu?

01.02.2022 - 17:17 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İslam dinine göre bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının hazırlığı iki ay öncesinden başlıyor. Şubat ayıyla birlikte Recep ayı başlayacak ve Recep ayının ikinci günü 2022 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili kutlanacak. İslam dininde kandilleirn önemini bilmeyen Müslümanlar Kandil nedir, neden kutlanır gibi soruların cevabını araştırıyor. İslam dininde ve İslam kültüründe oldukça önemli bir yeri olan kandiller hakkında merak edilenlere haberimizde ulaşabilirsiniz.   

  • KANDİL NEDİR?

    Kandiller, İslam dini için mübarek kabul edilen bazı hadiselerin anıldığı, bu hadiselere hürmeten dua temeye, ibadet etmeye, paylaşmaya, kardeşliği ve sevdiyi yüceltmeye ayrılan dini günlerdir. 

    İslam Ansiklopedisi'ne göre Kandil günlerinde Kur'an-ı Kerim okumak ve Hz. Muhammed'e dair sohbetlerin edilmesi, eşe dosta yemek dağıtılması ya da zorda olanın ihtiyacının giderilmesi uygundur. 

  • KANDİL GECELERİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

    Kur'anı-ı Kerim'de mübarek bir gece olarak müjdelenen tek gece Kadir gecesidir ancak Kur'an-ı Kerim'de geçmese de kandil günlerini kutlamanın, dua etmenin ve ibadet etmenin dinen bir sakıncası bulunmaz.

  • 2022 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

     

    HİCRİ TARİHLER

    MİLADİ TARİHLER

    GÜN

    AY

    YIL

    GÜN

    AY-YIL

    HAF.GÜN

    DİNİ GÜNLER

    1

    C.AHİR

    1443

    04

    OCAK-2022

    SALI

    ........

    1

    RECEB

    1443

    02

    ŞUBAT-2022

    ÇARŞAMBA

    ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

    2

    RECEB

    1443

    03

    ŞUBAT-2022

    PERŞEMBE

    REGAİB KANDİLİ

    26

    RECEB

    1443

    27

    ŞUBAT-2022

    PAZAR

    MİRAC KANDİLİ

    1

    ŞABAN

    1443

    04

    MART-2022

    CUMA

    ...........

    14

    ŞABAN

    1443

    17

    MART-2022

    PERŞEMBE

    BERAT KANDİLİ

    1

    RAMAZAN

    1443

    02

    NİSAN-2022

    CUMARTESİ

    RAMAZAN BAŞLANGICI

    26

    RAMAZAN

    1443

    27

    NİSAN-2022

    ÇARŞAMBA

    KADİR GECESİ

    30

    RAMAZAN

    1443

    01

    MAYIS-2022

    PAZAR

    AREFE

    1

    ŞEVVAL

    1443

    02

    MAYIS-2022

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