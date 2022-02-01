İslam dinine göre bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının hazırlığı iki ay öncesinden başlıyor. Şubat ayıyla birlikte Recep ayı başlayacak ve Recep ayının ikinci günü 2022 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili kutlanacak. İslam dininde kandilleirn önemini bilmeyen Müslümanlar Kandil nedir, neden kutlanır gibi soruların cevabını araştırıyor. İslam dininde ve İslam kültüründe oldukça önemli bir yeri olan kandiller hakkında merak edilenlere haberimizde ulaşabilirsiniz.