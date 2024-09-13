En güzel, anlamlı ve resimli Mevlid Kandil mesajlarını sevdiklerinize gönderin!
Mevlid Kandili, İslam dünyasında Hz. Muhammed'in doğumunun anıldığı önemli bir gece olarak kabul ediliyor. Bu özel gün, kutlamalar ve iyi dileklerle karşılanıyor. Bu anlamlı günü kutlamak isteyen kişiler, Mevlid Kandili mesajlarıyla sevdiklerine barış, huzur ve sağlık temennilerini iletiyor. Mesajlar, özellikle sosyal medya ve çeşitli platformlarda paylaşılıyor. İşte en güzel, kısa, uzun, resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri...
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Kandil mesajları, huzur, barış ve sağlık temennileriyle sosyal medyada geniş yer buluyor. "Bu gece, kalplere umut ve sevgi dolsun" gibi dilekler, en çok paylaşılan mesajlar arasında. Mevlid Kandili, kişisel düşünme ve yenilenme için de bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Bu anlamlı gece, toplumda dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştiriyor. İşte birbirinden farklı ve özel 2024 Mevlid Kandili mesajları...
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RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI
Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.
Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
Mübarek gün ve gecelerin; hayatımızda vazgeçilmez bir yeri vardır. Ne mutlu bizlere ki tüm alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’in doğduğu geceyi birlikte yaşamanın mutluluğu ve huzuru içerindeyiz. Peygamber Efendimizin doğumu, karanlıkları aydınlığa çevirirken, insanlığa rahmet ve güzellik sunmuştur. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi ile insanlık onurlandırılmıştır. O, bütün güzellikleri en kamil manada şahsında barındıran en güzel örnektir.
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Bugün iki Cihan serveri, İslam dininin önderi, Allah’ın sevgili Resulü ve Nebisi, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin kutlu doğum günü. ’Ben Güzel Ahlakı Tamamlamak Üzere Gönderildim’ diyen insanlığın örnek alacağı bir Peygamberin, ümmetine mazhar olabilmenin gurur ve şükür günüdür bugün. Bulunduğu konumu hakça, adaletli, dürüst, hakkaniyetli olarak gözetenler, Sevgili Peygamber Efendimizin izinde gidenlerdir. Mevlid Kandili'niz kutlu olsun...
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EN GÜZEL MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI
Mevlid Kandili, sevginin ve merhametin gecesidir. Bu gece dualarımızın Allah katında kabul gördüğüne inanarak geçirin.
Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
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Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Mevlid Kandiliniz Mübarek OlsunRuhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.
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Hz. Muhammed (sav)'in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili’ni, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğuna erişmiş bulunmaktayız. Alemlere rahmet olarak gönderilen o kutlu nebinin doğumu, insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden birisidir. İnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde akıllara, kalplere, ruhlara hitap ederek; bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlâkın egemen olacağı manevi bir ortamı tebliğ eden sevgili peygamberimiz; gerek hayat tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle insanlığın yolunu aydınlatmıştır. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
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Kendine her türlü kötülüğü yapanları, onu öldürmeye kararlı müşrikleri bile büyük bir şefkat ve merhamet örneği göstererek affeden yüce peygamberimizin, doğumu insanlık adına da ciddi bir önem taşımaktadır. Onun için yüce peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa(S.A.V.)’in dünyayı şereflendirdiği bu geceyi de çok iyi idrak etmek gerekir. Bu vesile ile tüm inananların Mevlid kandillerini tebrik ediyorum. Bu gecenin inananlar için hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz eder, değerli halkımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
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Peygamber Efendimizin (SAV) alemleri teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili’ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alemlere rahmet olan Efendimiz, tebliğ ettikleri ve hayatıyla insanlığın karanlığını aydınlığa, cehaleti saadete çevirmiştir. Mevlid Kandili, O’nun kutlu hayatını ve dinimizin mübarek öğretilerini bir kez daha idrak etmek, nefsimiz hakkında tefekkür etmek için hepimiz adına bir fırsat olmalıdır. Toplum olarak büyük değer verdiğimiz mübarek gecelerde, ülke ve millet olarak birlik ve beraberliğimizin devamı için daha fazla dua etmeli, bu güzel gecenin önemini iyi değerlendirmeliyiz. Bu geceyi sadece kendimiz için değil çevremizdeki insanlarla kucaklaşma için de bir fırsat olarak görmeliyiz. Hayırlı kandiller diliyorum...
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Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlid kandiliniz mübarek olsun..
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Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.
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Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Mevlid kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.
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"Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım" sözüne mazhar olan, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif edişinin yıl dönümü mübarek ve hayırlara vesile olsun.
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