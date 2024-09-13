RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Mübarek gün ve gecelerin; hayatımızda vazgeçilmez bir yeri vardır. Ne mutlu bizlere ki tüm alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’in doğduğu geceyi birlikte yaşamanın mutluluğu ve huzuru içerindeyiz. Peygamber Efendimizin doğumu, karanlıkları aydınlığa çevirirken, insanlığa rahmet ve güzellik sunmuştur. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi ile insanlık onurlandırılmıştır. O, bütün güzellikleri en kamil manada şahsında barındıran en güzel örnektir.