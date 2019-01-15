15 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'de, uyuşturucu kaçakçısı olmakla suçlanan bir Kanada vatandaşı idama mahkum edildi.
Çin'in Liaoning eyaletinin Dalien kentindeki yüksek mahkeme, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Kanada vatandaşı Robert Lloyd Schellenberg'in cezasını idama çevirdi.
Turist olduğunu ve suçlular tarafından oyuna getirildiğini savunarak temyiz başvurusunda bulunan Schellenberg'in davasını gözden geçiren ve geçen ay savcıların, cezanın "çok hafif" olduğuna ilişkin itirazını kabul eden mahkeme, bugünkü duruşmada Kanada vatandaşının hapis cezasının idama çevrilmesine hükmetti.
Savcılar, "yeni kanıtların, Schellenberg'in organize bir uluslararası uyuşturucu suçuna karıştığını gösterdiğini" savundu.
Ailesi, duruşmadan önce, yeniden yargılanan Schellenberg’in, iki ülke arasında Huawei Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun Kanada'da 1 Aralık'ta gözaltına alınmasıyla başlayan gerginlikte "pazarlık kozu" olmasından endişe ettiklerini dile getirmişti.
Mıng, 12 Aralık'ta Kanada'da çıktığı mahkeme tarafından 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmıştı.
TRUDEAU: ÇİN ÖLÜM CEZASINA KEYFİ OLARAK BAŞVURDU
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin'de, uyuşturucu kaçakçısı olmakla suçlanan bir Kanada vatandaşının idama mahkum edilmesinden "son derece endişe" duyduklarını belirtti.
Trudeau, Çin'in Liaoning eyaletinin Dalien kentindeki mahkemenin, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 2016 yılında 15 yıl hapse mahkum edilen Kanada vatandaşı Robert Lloyd Schellenberg'in cezasını idama çevirmesi üzerine basına yaptığı açıklamada, mahkeme kararından kendileri gibi diğer ülkelerin de endişe duyması gerektiğini ifade etti.
Schellenberg'a verilen ölüm cezasına tepki gösteren Kanada Başbakanı Trudeau, Çin'in bir Kanadalı için "keyfi şekilde" ölüm cezasına başvurmayı seçtiğini söyledi.
Trudeau, "Çin, bir Kanadalının karşı karşıya olduğu gibi, ölüm cezasına keyfi olarak başvurmaya başlamayı seçti. Bu, bir hükümet olarak bizim için son derece endişe verici bir durum. Tüm uluslararası dostlarımız ve müttefiklerimiz için de öyle olması gerekir." dedi.
Trudeau, ayrıca, Kanada'nın "konuyla ilgili müttefikleri ve Çin ile görüşmeyi sürdüreceğini" sözlerine ekledi.
Turist olduğunu ve suçlular tarafından oyuna getirildiğini savunarak temyiz başvurusunda bulunan Schellenberg'in davasını gözden geçiren ve geçen ay savcıların, cezanın "çok hafif" olduğuna ilişkin itirazını kabul eden mahkeme, bugünkü duruşmada Kanada vatandaşının hapis cezasının idama çevrilmesine hükmetmişti.
Savcılar, "yeni kanıtların, Schellenberg'in organize bir uluslararası uyuşturucu suçuna karıştığını gösterdiğini" savunmuştu.
Ailesi, duruşmadan önce, yeniden yargılanan Schellenberg’in, iki ülke arasında Huawei Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun Kanada'da 1 Aralık'ta gözaltına alınmasıyla başlayan gerginlikte "pazarlık kozu" olmasından endişe ettiklerini dile getirmişti.
Mıng, 12 Aralık'ta Kanada'da çıktığı mahkeme tarafından 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmıştı.
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