TIR ile servis aracı çarpıştı: 15 kişi öldü!

AA / HABERTURK.COM

Kanada'nın Manitoba eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti.

Kanadalı yayın kuruluşu CTV News’in haberine göre, Manitoba'nın Carberry kentinden geçen eyaletler arası otoyolda bir TIR ile servis aracı çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 15 kişi öldü.

Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği ve bölgedeki hastanelere sevkleri için çalıştığı kaydedildi.

Kazaya karışan servis aracının engelli, yaşlı veya hareket kabiliyeti kısıtlı olanların kullandığı bir araç olduğu bilgisi paylaşıldı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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