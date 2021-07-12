Kanada'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor!

Kanada Meteoroloji Hizmetlerinden Doug Lundquist, CTV’ye yaptığı değerlendirmede, "yangın mevsiminin" alışılmadık şekilde erken başlamasından endişe duyduğunu belirterek, "Kuzeyden güneye ve ABD'ye kadar kuşatıldık. Eyalette birçok yerde rekor bir kuru hava ve aynı zamanda eşi görülmemiş bir sıcaklığa sahibiz. Bu yüzden orman yangınları için çok zor bir yerden başlıyoruz." dedi.