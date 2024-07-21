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        Haberler Dünya Kanada'daki orman yangınları 95 bin hektarlık alana yayıldı | Dış Haberler

        Kanada'daki orman yangınları 95 bin hektarlık alana yayıldı

        Kanada'nın Alberta eyaletinde meydana gelen orman yangınları yaklaşık 95 bin hektarlık alana yayıldı. Yetkililer, orman yangınlarının henüz kontrol altına alınamadığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 11:08 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:08
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        Orman yangını binlerce hektarlık alana yayıldı
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        Kanada'nın Alberta eyaletinin kuzeyinde etkisini gösteren orman yangınları 95 bin hektarlık alana yayıldı.

        CBC News'in haberine göre, Alberta eyaleti yetkilisi Christie Tucker, bölgedeki orman yangınlarının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı.

        Tucker, yangınların 19 Temmuz'dan bu yana 30 bin hektar daha büyüdüğünü ve yaklaşık 95 bin hektarlık alana yayıldığını söyledi.

        Bölge sakinleri için tahliye emri verilirken, yangının bölgedeki önemli ulaşım rotalarından olan 58'inci otoyola yaklaştığı kaydedildi.

        Kanada'nın kuzeydoğusunda çıkan orman yangınları nedeniyle 13 Temmuz'da da yaklaşık 9 bin kişi tahliye edilmişti.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #kanada
        #orman yangını
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