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        Haberler Dünya Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi! | Dış Haberler

        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!

        Kanada'nın Vancouver eyaletinde dün düzenlenen sokak festivaline bir kişinin aracını kalabalığa sürmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Saldırıyı gerçekleştiren 30 yaşındaki sürücü olayın ardından hemen gözaltına alınmıştı, polis, sürücünün zihinsel sağlık sorunları olduğu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 07:43 Güncelleme: 28.04.2025 - 07:43
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        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
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        Kanada'nın Vancouver kentinde dün bir kişinin aracını sokak festivalindeki kalabalığa sürmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında 5 yaşında bir çocuğun da olduğu ifade edildi.

        "KENT TARİHİNDEKİ EN KARANLIK GÜN"

        Vancouver Polis Şefi Steve Rai, düzenlediği basın toplantısında, "kent tarihindeki en karanlık gün" şeklinde nitelediği olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Rai, bir sürücünün, 27 Nisan günü yerel saatle 20.00 sularında aracıyla Filipinli topluluğun sokak festivalindeki kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 20 kişinin yaralandığını belirtti.

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        Araç sürücüsünün gözaltına alındığını ifade eden Rai, ölü sayısının artabileceği bilgisini paylaştı. 30 yaşındaki Kai-Ji Adam Lo isimli sürücünün zihinsel sağlık sorunları olduğu açıklandı.

        Rai, sürücünün daha önce bu konuda polisle birkaç kez etkileşimde bulunduğunu söyledi.

        TERÖR EYLEMİ DEĞİL

        Vancouver Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, olayın "terör eylemi olmadığı" kaydedildi.

        CARNEY'DEN TAZİYE MESAJI

        Kanada Başbakanı Mark Carney, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filipinli topluluğun Lapu Lapu festivalinde yaşananlardan ötürü derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

        Carney, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini, yaralılara, yakınlarına ve ülkedeki Filipinlilere geçmiş olsun dileklerini ileterek durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

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