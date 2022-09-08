Kanada'da katil kardeşlerin ikisi de hayatını kaybetti

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde kardeş oldukları öğrenilen bıçaklı 2 saldırgan, 5 Eylül günü 10 kişiyi öldürmüş, 18 kişiyi yaralamıştı. Kardeş oldukları belirlenen Damien Sanderson (31) ile Myles Sanderson'ın (30) pazar sabahı James Smith Cree Nation bölgesi ve Weldon kentinden başlayarak 13 yerde insanlara bıçakla saldırmıştı.

Kanada'da 10 kişinin ölümüne, 18 kişinin de yaralanmasına yol açan bıçaklı saldırıların ikinci şüphelisi de yakalandı, şüpheli hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından düzenlenen operasyonlarla saldırganlardan Myles Sanderson, çarşamba günü yakalandı. Gözaltındayken rahatsızlanan Myles, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırganın çalıntı araba sürerken yaptığı kazalarda vücudunda kendi açtığı yaralar sebebiyle öldüğünü söyledi. Daha fazla açıklama yapmayı reddetti.

Diğer şüpheli, Sandersons'ın 30 yaşındaki kardeşi Damien Sanderson, bıçaklı saldırıların gerçekleştiği yerin yakınında ölü bulunmuştu. Damien'ın Myles tarafından öldürülmüş olma ihtimali de inceleniyordu.

Saskatchewan'daki Kanada Kraliyet Atlı Polisi komutanı Komiser Yardımcısı Rhonda Blackmore düzenlediği basın toplantısında, "Bu akşam rahat bir nefes alabiliriz" dedi.

Bu, Kanada tarihindeki en fazla kişinin ölümüne yol açan saldırılardan biri olmuştu.