Kanada Genel Valiliğine ilk kez bir yerli atandı

Başbakan Trudeau, Kanada Tarih Müzesi'nde, ilk yerli vali Mary J. May Simon ile basın toplantısı düzenledi. Trudeau, Simon'ın, ülkedeki üç büyük yerli topluluktan Inuitlere mensup olduğunu söyledi.
Kraliçe'nin, Mary Simon'ın vali olarak atanmasını onayladığını belirten Trudeau, "Bayan Simon, hayatını Kanadalı Eskimolar ve yerli halklar için sosyal, ekonomik ve insan hakları konularını geliştirmeye adadı ve Kanadalılara hizmet edeceğinden, ortak değerlerimizi özveri ve dürüstlükle destekleyeceğinden eminim. Bu atamayla Kanada'nın ülkemizin en iyi örneklerini oluşturan biri tarafından temsil edilmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Mary Simon ise ilk konuşmasını yerli dilinde yaptı, daha sonra İngilizce konuştu. Ülkenin Fransızca ve İngilizce olan iki dilinden sadece İngilizceyi bildiğini ifade eden Simon, diğerini öğrenmeye imkanı olmadığını söyledi.
Simon, görevde olduğu sürece, özgürlükler için herkesle çalışacağını ve geleceğe bugün yaşananların yaşanmadığı daha iyi bir Kanada bırakmak için çaba harcayacağını kaydetti.
KANADA GENEL VALİSİ, KRALİÇE II. ELİZABETH'İ TEMSİL EDİYOR
İngiliz Milletler Topluluğu üyesi Kanada'da, cumhurbaşkanı veya devlet başkanı yerine, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'i temsilen bir genel vali görev yapıyor. Kanada Başbakanı tarafından Kraliçe'ye tavsiye edilen kişi, Kanada Genel Valisi olarak 5 yıl görevde bulunuyor.
Genelde sembolik ve törensel görevleri olan Genel Vali, aynı zamanda Kanada Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanı da sayılıyor. Parlamentoyu feshetme, seçim kararı alma ve yeni seçilen parlamentonun açılışında konuşma yapma gibi görev ve yetkileri de olan Genel Vali, ülke genelinde alanında başarılı hizmetler veren kişilerden uygun gördüklerine ödül ve onur madalyası verme hakkına sahip.
BİR ÖNCEKİ GENEL VALİ, ÇALIŞANLARINA KÖTÜ MUAMELE NEDENİYLE İSTİFA ETMİŞTİ
Öte yandan, Ekim 2017'de Kanada Genel Valisi olan eski astronot Julie Payette, ocak ayında ortaya çıkan ve sonrasında başlatılan soruşturma raporuyla kesinleşen çalışanlarına kötü muamele olayı nedeniyle istifa etmişti.
Julie Payette’nin istifası sonrası, Kanada Genel Valiliği görevine bugüne kadar Kanada Yüksek Mahkemesi Başkanı Richard Wagner vekalet ediyordu.
Bir yerli olan Mary Simon'un Genel Vali olarak atanmasının, Kanada'nın gündemindeki yerli topluluklarla uzlaşma arayışlarına katkıda bulunması bekleniyor.
Quebec eyaletinin kuzeyindeki Nunavik kentinde 1947 yılında doğan Simon, Kanada'nın Çevresel İşlerden Sorumlu İlk Büyükelçisi ve Kanada'nın eski Danimarka büyükelçisi olarak görev yaptı.
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