Kanada'da dünyanın ilk bitki bazlı Covid-19 aşısı onaylandı

Kanadalı sağlık yetkilileri, türünün ilk örneği olan bitki bazlı bir COVID-19 aşısına onay verdi.
Daily Mail'in haberine göre, Kanadalı Medicago ile İngiltereli GlaxoSmithKline tarafından geliştirilen bitki bazlı Covifenz aşısı, bir kişinin vücuduna enjekte edildiğinde virüsün spike proteinini taklit etmek için bitki materyali kullanıyor.
OMICRON'DAN ÖNCE YÜZDE 71 ETKİNLİK GÖSTERMİŞTİ
Covifenz aşısı, Kanadalı ilaç düzenleyicisi tarafından 18 ila 64 yaş arasındaki kişilerde kullanım için onaylandı. İlk bitki bazlı COVID-19 aşısı olan Covifenz'in geçen yıl Omicron varyantı gelmeden önce virüs bulaşmasını önlemede yüzde 71 etkinlik göstermişti.
Kanadalı yetkililer, bitki bazlı aşının ülkenin biyoteknoloji endüstrisi için bir atılım olduğu konusundaki heyecanlarını dile getirdi.
Aşı için yapılan klinik deneylerin, diğer aşıların sağladığı korumadan kaçmayı başaran Omicron varyantını içermediği belirtilirken, aşının baskın suşa karşı ne kadar etkili olduğuna dair bir veri olmadığı kaydedildi.
"ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI"
Medicago başkanı Takashi Nagao yaptığı açıklamada, "COVID-19 aşımızın onaylanması, pandemiyle mücadelede Kanada için önemli bir kilometre taşıdır" dedi.
Buzdolabında saklanabilen iki dozluk aşı, Moderna ve Pfizer aşılarının nakliye için yaptığı aşırı soğuk depolamayı gerektirmiyor.
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