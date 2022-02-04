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Kanada'da aşı karşıtı kamyoncuları gösterileri devam ediyor!

Kanada'da aşı karşıtı kamyon sürücülerinin gösterileri devam ediyor: Asker devreye girecek mi?

Kanada’da kamyon sürücülerinin iki doz koronavirüs aşısı olma zorunluluğuna karşı başlattıkları protesto devam ediyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau protestolara ilişkin yaptığı açıklamada henüz askerlerin devreye girmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

04.02.2022 - 11:53 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Kanada polisinin, başkent Ottawa'da 29 Ocak'ta başlayan ve halen devam eden aşı karşıtı kamyoncuların protestosu için müdahale arayışında olduğu bildirildi.

     

     

  • Şehir merkezinde yaklaşık bir haftadır süregelen eylemi "istikrarsız işgal" olarak değerlendiren Ottawa Polis Şefi Peter Sloly, sorunu, polisin tek başına çözemeyebileceğini ve askeri yardımın gerekli olabileceğini söyledi.

     

     

  • Sloly, brifingde, "Bu bir Ottawa meselesi değil, ulusal bir mesele. Bunun için polislik bir çözüm olmadığından giderek daha fazla endişeleniyorum." dedi.

     

     

  • Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise "Asker gönderilmesi söz konusu değil" dedi.

  • Bu arada kitle fonlaması platformu olan gofundme.com internet sitesi, kamyoncuların eylemine destek olmak için açılan bağış kampanyasını durdurduğunu açıkladı.

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