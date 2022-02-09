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Kanada'da aşı karşıtı kamyoncular Kanada-ABD sınırını kapattı

Kanada'da aşı karşıtı kamyon sürücülerinin gösterileri sürüyor: Kanada-ABD sınırını kapattılar!

Kanada'da aşı karşıtı kamyon sürücülerinin 29 Ocak'ta zorunlu aşı uygulamasına karşı başlattıkları protestolar sürüyor. Protestocular son olarak ABD-Kanada sınırındaki Ambassador Köprüsü'nü geçişe kapattı

09.02.2022 - 07:41 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Kanada'da kamyon sürücülerinin 29 Ocak’ta "Özgürlük Konvoyu" adıyla zorunlu aşı uygulamasına ve Covid-19 tedbirlerine karşı başlattıkları protestolar ABD-Kanada sınırına sıçradı.

  • Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı tarafından yapılan açıklamada, kamyoncuların Kanada’nın Ontario eyaleti ile ABD’nin Michigan eyaletini birbirine bağlayan Ambassador Köprüsü’nü geçişe kapattığı ifade edildi. 

  • Polis tarafından yapılan açıklamada ise, ABD’den Kanada’ya gelişlerin açık olduğu belirtildi.

  • Köprünün işletmecisi Detroit International Bridge Corporation tarafından yapılan açıklamada, köprü üzerindeki uluslararası ticaretin yeniden başlaması gerektiğini belirtildi.

  • Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Matt Moroun yaptığı açıklamada ise, "Yetkililerin, karşılıklı saygıyı yansıtacak şekilde durumu olabildiğince çabuk hafifletmek için derhal harekete geçmesini talep ediyoruz" dedi.

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