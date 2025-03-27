Kanada Başbakanı: ABD ile eski ilişkiler sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı.

Trump, daha sonra söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

Trump son olarak, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 vergi uygulanacağını ilan etti.

KANADA'DAN AÇIKLAMA

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump'ın otomobillerle ilgili kararının ardından açıklamada bulundu.

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Carney, vergilere karşı mücadele edeceklerini duyururken, misillemede bulunacaklarını belirtti.

Kanadalı işçileri ve Kanada'yı korumak için hiçbir seçeneği göz ardı etmediklerini bildiren Carney, Trump'ın kararlarının ABD'li işçileri ve tüketicileri de etkileyeceğinin altını çizdi.

Carney, gelecek ay ve yıllarda Kanada ekonomisini yeniden tasavvur etmeleri gerekeceğini vurgularken, ABD ile sahip oldukları, ekonomik entegrasyona ve güvenlik iş birliğine dayanan eski ilişkilerin artık sona erdiğini ifade etti.

Carney, ABD ile ilişkilerin artık eskisi gibi olmayacağını duyururken, Fransa ile Birleşik Krallık ile olan ilişkilerine dikkat çekti. ONTARİO BAŞBAKANI MİSİLLEMEYİ DUYURMUŞTU Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford ise 10 Mart'ta, Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 ek ücret uygulayacaklarını söylemişti. REKLAM Ford, gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğinin altını çizerek, "ABD bunu tırmandırırsa, elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim." diye konuşmuştu. Beyaz Saray ise bunun "ciddi sonuçlar" doğurabileceği konusunda Kanada'yı uyarmıştı. Carney ise, 26 Mart'ta Trump'ın tarifeleriyle başlattığı "ticaret savaşının" ABD'li ve Kanadalı tüketicilerle çalışanlara zarar verdiğini savunmuştu.