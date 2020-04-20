Yeterince kırmızı kan hücresinin bulunmaması kansızlık hastalığının (anemi) sonucudur. Oksijenin sağlanması için kırmızı kan hücrelerine ihtiyaç duyulur. Bu durum halsizlik ve yorgunluğa neden olur. Anemi çok fazla görülen bir durumdur. Özellikle Akdeniz iklimine sahip yerlerde çok daha sık görülür ya da kan kaybının çok olduğu durumlarda; doğum, yaralanmalar, ameliyat, kan bağışında bulunmak gibi. Bunlar geçici nedenlerdir. Takviyelerle düzelebilir. Ancak ilerlemiş durumlarda muhakkak bir hekim denetiminde tedavi edilmesi sağlanmalıdır.

Kan Yapıcı Gıdalar Nelerdir?

Özellikle demir kan yapımında en çok etki eden minerallerin başında gelir. Demirin iki şekilde bulunduğu gıdalar vardır. Hayvansal gıdalar ve diğer gıdalar. Hayvansal gıdalardan demir alımında %15-35 arası emilir, diğer et içermeyen gıdalar ise, %2-20’lik bölümü vücut tarafından emilmektedir. Bunun yanında C vitamini açısından zengin gıdaların emilimi de daha fazla olmaktadır.

Kan hücresi artıran bu gıdaların alınması için liste halinde bazılarına yer verilmiştir. Ancak bu gıdaların içerdiği bazı değerler yüzünden size uyun olmaması ya da bir hastalığı olanlar için hekim gözetiminde ve tavsiyesiyle alınmalıdır.

Demir Bakımından Zengin Hayvansal Gıdalar:

Sığır Etinin; 100 gramında günlük demirin %11’lik kısmını karşılar. Doymuş yağ, kolesterol ve trans yağ içerir.

Sığır Ciğerininin; 100 gramında günlük demirin %36’lık kısmını karşılar. Trans yağ ve yüksek kolesterol içerir.

Tavuk Ciğerinin; 100 gramında günlük demirin %65’lik kısmını karşılar.

Hindi Etinin; 100 gramında günlük demirin %82’lik kısmını karşılar.

İstiridyenin; 100 gramında günlük demirin %37’lik kısmını karşılar.

Demir içeren diğer gıdalar: Ton balığı, karides, yengeç, tavuk, karides.

Demir Bakımından Zengin Diğer Gıdalar:

Yulafın (işlenmişi) ; 100 gramında günlük demirin %24’lük kısmını karşılar.

Mercimeğin; 100 gramında günlük demirin %19’luk kısmını karşılar.

Soya Fasulyesinin; 100 gramında günlük demirin %29’luk kısmını karşılar.

Ispanağın; 100 gramında günlük demirin %20’lik kısmını karşılar.

Barbunyanın; 100 gramında günlük demirin %12’lik kısmını karşılar.

Demir bakımından zengin diğer besinler: Tofu, irmik, kuru üzüm, kepek ekmeği, pekmez, beyaz ekmek, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, badem, fıstık, dereotu, kurutulmuş kekik, kurutulmuş maydanoz kuşkonmaz, karabiber, kurutulmuş biberiye kurutulmuş tarhun, kimyon keklik otu, çemenotu.

Kansızlığa iyi gelen vitamin ve mineraller; C vitamini, B12 vitamini ve folattır.

Demir eksikliğinde en çok görülen belirtiler; yoğunlaşma bozukluğu, dikkat dağınıklığı, sosyal çevreden kopma, vücut ısının düşük olması, başarıda eksilme, yorgunluk, güç kaybı, bağışıklık sisteminin tembelleşmesi, dilde tahriş, yiyecek dışındaki maddeler yeme isteği ( kireç, toprak gibi).