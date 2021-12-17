Kan testi ile akciğer kanseri teşhisi

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Coşkun, Hollandalı araştırmacı Remco de Kock’un akciğer kanserinin erken teşhisine yönelik geliştirmiş olduğu kan testinin başarılı sonuçlarını aktardı.
Dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon kişinin yakalandığı akciğer kanserinin ülkemizde de en önemli sağlık problemlerinden birisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Coşkun, “Sigara içenlerde bu risk 30 kata kadar artmakta. Her ne kadar tedavi alanında gerek akıllı ilaçlar gerekse immunoterapi ile büyük ilerlemeler sağlanmış olsa da birçok hastayı bu hastalıktan kaybetmekteyiz. Bu nedenle sigara ile mücadelenin yanında en önemli hedeflerden birisi de erken teşhis” ifadelerini kullandı.
Bu konuda Remco de Kock isimli araştırmacının geliştirmiş olduğu kan testinin başarılı sonuçlarını 4 gün önce açıkladığını bildiren Prof. Dr. Coşkun, “Bu teste göre akciğer kanserinden şüphelenilen bireylerde alınan kan testinde akciğer kanserine yönelik belirteçler kanda PCR metodu ile saptanıyor. Yaptıkları çalışmada akciğer kanseri riski olan binden fazla hasta test edilmiş. Bir çeşit Likit biyopsi olan bu yöntemle hastaların kanında saptanan tümör DNA’ları aracılığı ile akciğer kanserinin erken dönemde teşhisinin mümkün olduğunu bildirdiler” açıklamasında bulundu.
Prof. Dr. Coşkun, dünya genelinde sigara içen kişi sayısının 1,3 milyar civarında olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: “Maalesef ülkemizde de bu oranlar çok yüksek, ülkemizde tüm toplumda ortalama yüzde 30 civarında kişi sigara tüketmekte. Ülke olarak birinci hedefimiz sigara tüketimini önlemek. Ama bunun yanında akciğer kanserinde erken teşhis de birçok hastanın tamamen iyileşmesini sağlayacak bir durum. Yukarıdaki araştırmacıların geliştirdiği yöntem umut vadediyor. Bu veya buna benzer testlerin daha kapsamlı araştırılması ve geliştirilmesi sonucunda özellikle sigara kullanımı önleyemediğimiz risk altındaki birçok bireyde buna benzer pratik yöntemlerle akciğer kanserinin erken teşhisi yakın gelecekte mümkün olabilir.”
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!