Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili dünyanın dört bir yanından çalışmalar geliyor. Kan grubuna göre corona risk durumları bilim adamları tarafından araştırıldı. Peki, hangi kan grubu koronavirüsten ölüm riski daha yüksek?

0 KAN GRUBU HER ÜÇ KATEGORİDE DE RİSK AÇISINDAN ORTADA YER ALDI

Kan grubu ile koronavirüs enfeksiyon şiddeti arasındaki bağlantıyı incelemeye devam eden çalışma, kan grubunun istatistiksel bir rol oynadığını buldu. New York'taki Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları, Nature dergisinde yayınlanan çalışma için SARS-CoV-2 için test edilen 14 bin 112 kişinin kan gruplarından, enfeksiyon, entübasyon ve ölümle ilgili ilişkileri analiz etti.

Çalışma, enfeksiyon söz konusu olduğunda, oranların A ve B tipi kan gruplarında daha yüksek ancak AB tipi kan gruplarında daha düşük olduğunu buldu. 0 tipi kan grubuna sahip olanların ise A ve B'den daha düşük ancak AB tipi kan grubu olanlardan daha yüksek riskte olduğu paylaşıldı. Kan grupları arasındaki tahmini risk farklılıklarına göre, 0, her üç kategori için riskler söz konusu olduğunda ortada kabul edildi.

AB TİPİ KAN GRUBU OLANLARDA ENTÜBASYON VE ÖLÜM RİSKİ YÜKSEK

Entübasyon ve ölüm açısından, A tipi kan grubu, diğer kan gruplarına göre hem entübasyon hem de ölüm açısından daha düşük risk altında. Araştırmaya göre, AB tipi kan grubu hem entübasyon hem de ölüm açısından yüksek risk altında bulunurken, B tip kan grubunda ise yüksek entübasyon riski bulunurken, ölüm riski daha düşük.

Çalışmaya göre tip 0 ile karşılaştırıldığında, B ve AB kan grupları biraz daha yüksek entübasyon riski taşıyor. Çalışmanın yazarları, soyların Covid-19 sonuçlarında herhangi bir ek rol oynayıp oynamadığını görmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

İŞTE KAN GRUPLARINA GÖRE ENFEKSİYON, ENTÜBASYON VE ÖLÜM RİSKİ

Çalışmaya göre işte kan gruplarına göre enfeksiyon, entübasyon ve ölüm riskleri...

ENFEKSİYON RİSKİ (Yüksek riskten aza): A, B, 0, AB

ENTÜBASYON RİSKİ (Yüksek riskten aza): B, AB, 0, A

ÖLÜM RİSKİ (Yüksek riskten aza): AB, 0, A, B