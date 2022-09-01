Kan grubu A olanlar dikkat!

Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesinde (UMSOM) yapılan araştırmaya göre, felç geçirenlerin sayısı giderek artıyor. UMSOM'da Nöroloji Profesörü olan Steven J. Kittner, "Felç geçiren kişilerin ölme olasılığı oldukça yüksek. Ayrıca hayatta kalanlar ise potansiyel olarak onlarca yıl boyunca sakatlık riskiyle karşı karşıya. Buna rağmen, erken felçlerin nedenleri hakkında çok az araştırma var" dedi.
Yapılan çalışma kan grubu A olanların felç geçirme riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.
KAN GRUBU A OLANLAR DİKKAT!
Çalışma 17 bin felçli hastayı ve hiç inme geçirmemiş yaklaşık 600 bin sağlıklı kişinin bilgilerini içeren, genetik ve iskemik inme üzerine 48 çalışmanın meta-analizini yaparak yürütüldü. Daha sonra, inme ile ilişkili genetik varyantların belirlenmesi için toplanan tüm kromozomlar incelendi ve 60 yaşından önce meydana gelen erken başlangıçlı inme ile kan grubu A olanlar arasında bir bağlantı bulundu.
Araştırmacı Braxton Mitchell, "Meta-analizimiz insanların genetik profillerine baktı ve kan grubu ile erken başlangıçlı inme riski arasında ilişkiler buldu. Kan grubunun daha sonra başlayan inme ile ilişkisi, erken inme ile bulunan ilişkisinde çok daha zayıftı" dedi.
HANGİ KAN GRUPLARININ FELÇ GEÇİRME OLASILIĞI DAHA YÜKSEK?
Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırma ekibi, dört ana kan grubuna baktığında A, AB, B ve 0 kan gruplarını içeren çalışmaya göre A kan grubuna sahip kişilerin 60 yaşından önce meydana gelen erken başlangıçlı inme için en yüksek riske sahip olduğunu buldu.
Bu sonuca varmak için, araştırmacılar katılımcıları kan gruplarına ayırdı ve bunu inme durumuyla karşılaştırdı. Erken inme geçiren kişilerin, daha geç yaşta inme geçiren veya inme öyküsü olmayan kişilerle karşılaştırıldığında, A kan grubuna sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu ve 0 tipine sahip olma olasılığının daha düşük olduğunu buldular.
Amerikan Kalp Derneği'ne göre, 2020'de dünya çapında yaklaşık 3,5 milyon insan iskemik felç nedeniyle hayatını kaybetti.
Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Mark Gladwin, araştırmaya devam etmenin aciliyetine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Bu çalışma, genetik olarak önceden belirlenmiş kan grubumuzun erken felç riskinde nasıl bir rol oynayabileceğine dair daha derin bir araştırma gerektiren önemli bir soruyu gündeme getiriyor."
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