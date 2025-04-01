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        Haberler Gündem 3. Sayfa KAN DONDURDU! Silah seslerinden vahşet çıktı! Karısını ve kızını öldürdü! - Son dakika haberler... | Son dakika haberleri

        Silah seslerinden vahşet çıktı! Karısını ve kızını öldürdü!

        İstanbul Sultangazi'de kan donduran bir çifte vahşet meydana geldi. Olayda 70 yaşındaki Hayrettin Kırbaş, eşi Hatice ve kızı Zeliha Kırbaş'ı av tüfeğiyle öldürdü. Cani daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 13:11 Güncelleme: 01.04.2025 - 13:11
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        Silah seslerinden vahşet çıktı! Karısını ve kızını öldürdü!
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        Sultangazi'de Hayrettin Kırbaş (70), eşi Hatice Kırbaş (67) ve kızı Zeliha Kırbaş (46) 'ı av tüfeğiyle öldürüp intihar etti.

        DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Hayrettin Kırbaş, eşi Hatice Kırbaş (67) ve kızı Zeliha Kırbaş (46) ile tartıştı.

        Tartışma sonrası Kırbaş, evdeki av tüfeğini alıp önce eşini ardından da kızını öldürüp intihar etti. Silah seslerini duyanlar polise haber verdi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri kapısı kilitli olan daireye özel harekat polisleri eşliğinde girildi. Ekipler, evdekilerin hayatını kaybettiğini belirledi.

        3 kişinin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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        #son dakika
        #Hayrettin Kırbaş
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        #Son dakika haberler
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