Müzisyendi! 5 çocuğu vardı! Çöp poşetinde bulundu!

DHA

Bingöl'de, düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan evli ve 5 çocuk babası Deniz Ayaz (35),4 gün önce evden ayrıldı. Ayaz'dan bir daha haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerince, Ayaz'ı bulmak için çalışma başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ KÖYLÜLER BULDU

DHA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde merkeze bağlı Sarıçiçek köyü kırsalındaki arazide köylüler, çöp poşetlerinden kötü koku geldiğini fark etti. Bunun üzerine çöp poşetlerini açan köylüler, bir erkeğe ait cansız bir beden buldu.

SİLAHLA 4 EL ATEŞ EDİLMİŞ

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede cansız bedenin, Deniz Ayaz'a ait olduğu tespit edildi. Jandarma ayrıca, Ayaz'ın vücuduna 4 el ateş edilerek öldürüldüğünü de belirledi.

YAKINLARI GÖZ YAŞINA BOĞULDU

Ayaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü. Genç adamın yakınları acı haberle göz yaşlarına boğuldu.