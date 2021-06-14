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Sokak hayvanlarını besledi! Çenesini kırdılar!

Eskişehir’de sokak hayvanlarını beslemek için gittiği köyde kendisinden rahatsız olan mahalle sakinleri tarafından darp edilen hayvansever Aysun Korkar'ın çenesinde kırıklar oluştu. Hayvansever kadın ameliyata alındı

14.06.2021 - 09:28 | Güncelleme: ABONE OL
KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Sokak hayvanlarını besledi! Çenesini kırdılar! - VİDEO HABER
Sokak hayvanlarını besledi! Çenesini kırdılar!
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İHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Akpınar köyünde bazı noktalara mamalar koyarak sokak hayvanlarını besleyen gönüllü hayvansever Aysun Korkar ve yanındaki oğlu ile bir arkadaşı mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı.

Evlerinin önündeki arazide besleme yapılmasını istemeyen kişilerin köpeklere taş atmasıyla çıkan tartışma, hayvansever Korkar’ın çenesinde kırıkların oluştu darp olayına döndü.

ÇENE AMELİYATINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre Aysun Korkar, yaşananları sosyal medyada paylaştığı video ile anlattı. Ardından ameliyata alınan Korkar, şuan konuşmakta zorluk çekiyor.

"BURADA BESLEME SİNEK OLUYOR"

Besleme yaptığı sırada mahalle sakinleriyle arasında çıkan tartışmada yaralanan Aysun Korkar, yaşanan olayı çektiği bir video ile anlattı. Gönüllü olarak sokak hayvanlarını beslediğini söyleyen Korkar, “Çok konuşamıyorum, çünkü çenemde üç dört yerde kırık var. Eskişehir Odunpazarı mevkii Akpınar köyünde besleme yaparken tanımadığım bir kişi gelip ‘burada besleme, yapma, sinek oluyor, sen neden burada besliyorsun’ diyerek hakarette bulundu.

"TAŞ ATTI HAYVANA GELİNCE TEPKİ GÖSTERDİM"

Daha sonra beslediğim köpeklere taş attı. İlk attığında tepki gösteremedim, ancak ikinci atışı hayvana gelince dayanamadım. Üzerine yürüdüm ve darp edildim, çenemden darbe aldım. Şu an ameliyata girmek üzereyim, çok üzgünüm. Bir sürü hayvanı kendi imkanlarımızla besliyoruz, fakat böyle insanlar çıkıyorlar ‘besleme yapamazsın’ diye. Bu hayvanların yavruları bile açlıktan ölmüştü orada.

"ONLARIN BAHÇESİ DEĞİL DEVLETİN ARAZİSİ"

Ben 15 kilometre öteden gelip besleme yapıyorum. Devletin arazisi, onların bahçesi değil. Sokak hayvanları bunlar. Birazdan ameliyata gireceğim, çenemde üç yerden kırık var. Konuşamıyorum çünkü doktorlar konuşmamı istemiyor. Ben oraya gidemediğim gün onlar aç kalacaklar” ifadelerini kullandı.

"BİRİ HASTALANINCA KARŞILAYACAK MISIN"

Öte yandan darp ettiği iddia edilen vatandaşın olay öncesinde hayvanseverlerin yanına gelerek, “Bu şekilde buraya atılan yemler var ya sinek, böcek yaptığı zaman bu mikropların verdiği zararı gelip karşılayacak mısın, biri hastalandığı zaman karşılayacak mısın” demesi bir cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülere yansırken, beslemeye karşı çıkan bir diğer vatandaşın ise “Abla sizin mahallenize, kapınızın önüne böyle bir şey yapılırsa bunu kabul eder misiniz, o kadar boş yer var, ama lütfen yapmayın” diye yakındığı görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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