Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili! - En son haberler

        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, 80 yaşındaki Cemal Batmaz, tartıştığı oğlu 56 yaşındaki Yunus Batmaz'ı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Jandarma, Cemal Batmaz'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Nevşehir'de olay, bu sabah saat 02.00 sıralarında Acıgöl ilçesi Tatlarin beldesinde meydana geldi.

        BABA OĞUL ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre Yunus Batmaz (56) ile babası Cemal Batmaz (80) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        AV TÜFEĞİYLE OĞLUNA ATEŞ ETTİ

        Tartışma sırasında Cemal Batmaz, evde bulunan av tüfeğini alıp oğluna ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Gelen sağlık ekibi, Yunus Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, Cemal Batmaz'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Nevşehir
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        Kartlı harcamalarda ortalama ödeme tutarı enflasyonu ikiye katladı
        Kartlı harcamalarda ortalama ödeme tutarı enflasyonu ikiye katladı
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        Habertürk Anasayfa