14 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Girne Antik Limanı'nda 5 Aralık'ta meydana gelen olayda arkadaşı YouTuber Arif Gökçek tarafından öldürülen Halil Karakız'ın babası Mehmet Karakız konuştu.
Bir tekstil fabrikasında çalışan işçi Mehmet Karakız, oğlunun yaz sezonlarında turistik yelerde dondurma satarak hayatını kazandığını söyledi.
Oğlunun Kıbrıs'a, katil zanlısı Arif Gökçek'in babası Cengiz Gökçek'ten alacağı olan 15 bin lirayı almak için gittiğini belirten baba Karakız, oğlunun Kıbrıs'a gidişi ve sonrasında yaşananları şöyle anlattı:
"Cengiz Gökçek'e yaz sezonunda para vermiş o da 'Bunu 1 Kasım'da ben vereceğim' demiş ama parayı vermiyor, 1 ay müsaade isteyerek 'Aralık ayında veririm' demiş. Bu arada da adam iş yerini kapatıp Kıbrıs'a kaçmış. Çocuk bunu öğrenince peşine gidiyor. Oraya gidince de ne oldu ondan sonrasını biz bilmiyoruz. 'Baba, Cengiz ustaya 15 bin lira para verdim. Ayın 1'ine vereceğini söyledi' dedi. Kendisine kızdım da 'Neden öyle yaptın, keşke vermeseydin?' dedim. O da 'Baba sezon bitince ayın 1'inde verecek' dedi. 1 Kasım'da verecek olduğu parayı oğlum istiyor o da '1 ay müsaade et' diyor. Halil'e 'O parayı vermezler ona göre. Kimseyle alacak verecek için tartışma. Verirse al, vermezse müsaade et, paranı az az vermesini söyle' dedim."
'YANLARINA KALMAZ, ADALETE GÜVENİYORUM'
Oğlunun katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirten, bunun için de davanın sonuna kadar takipçisi olacağını söyleyen Mehmet Karakız, şöyle konuştu:
"Bundan sonra Türk adaletinin yerini bulacağına inanıyorum. Türk adaletine saygımız, güvenimiz sonsuz. Bundan sonra olayın peşine düşeceğiz, cezasını çeksin. Oğlum alacağından dolayı öldürüldü. Bazı arkadaşlarına da söylemiş. Taziyeye gelen arkadaşları söyledi 'Paramı alıp geleceğim' demişti. Beni Kıbrıs'tan da aradı 'Baba iş olursa burada çalışırım' dedi. Ben de 'Gel memleketinde çalış' dedim. Allah'tan bulsunlar. Davanın kesinlikle peşinde olacağım. Zaten yanlarına kalmaz, adalete güveniyorum ve saygım sonsuz. Onun için kesinlikle yanlarına kalmaz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!