        Kamyonetler çarpıştı! Can kayıpları var! | Son dakika haberleri

        Kamyonetler çarpıştı! Can kayıpları var!

        Diyarbakır'da gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Olayda biri hayvan yüklü iki kamyonet çarpıştı. 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı kazada 14 küçükbaş hayvan da öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 09:27 Güncelleme: 25.09.2025 - 09:27
        Diyarbakır’da biri hayvan yüklü iki kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada 14 küçükbaş da öldü.

        DHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde Silvan-Lice kara yolu yol ayrımında meydana geldi.

        M.C. yönetimindeki kamyonet ile Ali İhsan Tepeli yönetimindeki küçükbaş hayvan yüklü kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        14 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DA ÖLDÜ

        Sağlık ekipleri yaptığı incelemede, küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin sürücüsü Ali İhsan Tepeli ve yanındaki Ali Ekber Kırdağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tepeli ve Kırdağ’ın cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazada yaralanan M.C. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazada ayrıca 14 küçükbaş hayvan da öldü. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan 36 küçükbaş hayvan da jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

