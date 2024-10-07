Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güncel Kamyonetin arkasındaki tesisat görenleri şaşırttı | Son dakika haberleri

        Kamyonetin arkasındaki tesisat görenleri şaşırttı

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir balıkçının kamyonetinin kasasına yaptırdığı sıhhi tesisat görenleri şaşırttı. Kamyonetin arkasından sarkan tesisatı görenler "Kullandığı yöntem güzel ama ilginç" yorumunu yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:30 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonetteki tesisat görenleri şaşırttı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kamyonetiyle balık satan Sertan Işıltan, arkadaşının da yardımıyla kamyonetinin kasasına sıhhi tesisat döşedi.

        Kasanın üç noktasına bağlanan borular, birbirleriyle birleştirilerek suyun tahliye edilmesi sağlandı.

        Kasada sattığı balıkları için üç kova ile iş yaparken tesisat sayesinde tek kova kullandığını söyleyen Işıltan, görenleri hayrete düşürdü.

        Kamyonetin arkasından sarkan tesisatı görenler ise "Kullandığı yöntem güzel ama ilginç" yorumunu yaptı.

        Işıltan, böyle bir fikrin arkadaşının aklına geldiğini söyleyerek, "Tesisatı arkadaşım yaptı. Tekrardan su aksın diye. Normalde üç kova kullanıyordum bu tesisat ile tek kova kullanıyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #zongu
        #tesisat
        #balıkçı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İstanbul'da iki ilginç olay
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Habertürk Anasayfa