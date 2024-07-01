Kamyonet, Kuzey Marmara Otoyolu gişelerine çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
İstanbul Çekmeköy'deki Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan kamyonet, Reşadiye Gişeleri'nin beton bariyerine çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Bursa'da da bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde, B.Ç. yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıkarak otoyolun Reşadiye gişelerinde beton bariyere çarptı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kazada kamyonetin sürücüsü B.Ç ve araçta bulunan İ.K ve C.T yaralandı.
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Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. B.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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BURSA'DA DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Bursa'da da bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan 31 yaşındaki sürücü Furkan Kök hayatını kaybetti.
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Kaza, saat 12.30 sıralarında Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi'nde meydana geldi.
Bursa Çevre Yolu istikametinden Kestel yönüne giden Furkan Kök yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.
Kök'ün sıkıştığı otomobilin motoru yerinden çıkıp, metrelerce sürüklendi.
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Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
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Sağlık ekipleri, Kök'ün öldüğünü tespit etti. Kök'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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